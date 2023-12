Finali Nazionali Gold: tre ori, un argento e due bronzi per l'Artistica 81

CUNEO - Benedetta Gava dell’Artistica ’81 Trieste è campionessa italiana Gold Junior 2. Oro anche al volteggio e bronzo alle parallele. Una splendida prestazione per la ginnasta, in luce in ogni esercizio portato a termine. Ma è tutto il team della società a rientrare da Cuneo, dove si sono svolte le gare, con un ricco bottino di risultati ottenuti, che annovera tre ori, un argento e due bronzi.

Sempre nella categoria Junior 2 decima Emma Puato, che nelle finali per attrezzo ottiene un bronzo al volteggio e un quinto posto alle parallele. Nella Junior 1 Lisa Emili è 22esima. Nella categoria Senior 1 Maddalena Magrini sale sul terzo gradino del podio e conquista due finali, portandosi a casa un argento alle parallele e un sesto piazzamento alla trave. Nella Senior 2 Giovanna Novel è ottava ed è campionessa italiana al volteggio. Anna Danieli è nona, quarta nella finale al corpo libero. “È stata una lunga trasferta per tutto il gruppo - spiega l’allenatore Diego Pecar - da giovedì a domenica, ma con un bilancio molto positivo. Tutte le ginnaste hanno avuto le loro soddisfazioni e nel complesso siamo molto contenti”. Con Pecar a seguire le ginnaste Edoardo Trobec e Tea Ugrin.