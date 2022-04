Artistica '81, le Allieve Gold volano ai nazionali

Terza e ultima prova regionale per le Allieve Gold dell’Artistica ’81 che nei giorni scorsi hanno disputato un’ottima gara. Per la categoria Allieve Gold A2 prima Anna Damiani, seconda Elisa Angheluta, terza Serena Aiolfi. Per la categoria Allieve Gold A3 primo gradino del podio per Romina Spadaro seguita da Giulia Pangher, Matilde Bianco e Margherita Bandiera. Per le Allieve Gold A4 prima Anthea Sisio, seconda Elisa Emili. Il campionato si conclude con la somma delle due migliori prove su tre, risultati confermati nell’ultima competizione e ora si guarda alla fase nazionale. Alcune delle ginnaste si allenano alla società veneta dell’Aiace ma sono tesserate con l’Artistica '81, grazie alla collaborazione da tempo avviata tra le due realtà.