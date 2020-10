Serie A1, l'Artistica '81 entra nella finalissima di novembre

Domenica scorsa, a Napoli, nella terza tappa del campionato di Serie A1, la quadra agonistica femminile dell'Artistica '81 conquista il sesto posto ed entra nella Final Six, la finalissima che si terrà a fine novembre. In gara Tea Ugrin, Anna Danieli, Vittoria Usoni, Francesca Noemi Linari e Giovanna Novel, seguite da Carolina Pecar e Diego Pecar. Una grande soddisfazione per tutto il gruppo, tornato alle competizioni dopo lo stop alla serie A dovuto al lockdown. L'Artistica '81 milita in serie A1 da ben 18 anni.

