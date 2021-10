Artistica '81 Trieste: due squadre campionesse regionali nel Gold

Con la gara di sabato 23 ottobre, organizzata dall’Artistica’81 Trieste nell'impianto di San Giacomo, denominato "Centro Emilio Felluga", si sono concluse le due tappe del Campionato Regionale Allieve Gold a Squadre. L'Artistica '81 ha gareggiato con due squadre, una nel Livello Gold1 e una nel Livello Gold 3A. Per il Campionato Regionale Gold 1 sono scese in campo Benedetta Gava, Romina Spadaro, Anthea Sisio, Lisa Emili e Giulia Pangher. Benedetta Gava ha ottenuto i punteggi più alti a volteggio, parallele e al corpo Libero, Anthea Sisio il miglior punteggio alla trave, ma anche le altre atlete si sono distinte con un'ottima prestazione complessiva.

Per il Campionato Regionale Gold 3A in gara Matilde Bianco, Margherita Bandiera, Anna Damiani ed Elisa Angheluta che hanno gareggiato con determinazione. Tutte si sono messe in luce nei vari esercizi, con Matilde Bianco che si è distinta alle parallele e alla trave, Margherita Bandiera al volteggio e alle parallele, Anna Damiani alla trave e al Corpo Libero ed Elisa Angheluta al volteggio e al corpo libero. Entrambe le Squadre si sono aggiudicate il titolo di Campionesse Regionali 2021 e si sono qualificate direttamente alla Finale Nazionale in programma a Jesolo il 26-27-28 novembre.