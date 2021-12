Artistica 81, due squadre sono vicecampionesse italiane

Due squadre di giovani ginnaste dell’Artistica ’81 Trieste sono vicecampionesse italiane nelle rispettive categorie, nel Campionato Nazionale Allieve Gold. La società si è presentata con due squadre, una nella categoria Gold 3A (8-9-10 anni) e una nella categoria Gold1 (10-11-12 anni).

La squadra Gold 3A era composta da: Matilde Bianco (Artistica’81 TS), e da Margherita Bandiera, Danieli Anna, Elisa Angheluta, (provenienti dall’ AIACE A.S.D di Noale, frequentano settimanalmente l’Artistica’81 TS).

La squadra Gold 1 era formata da: Romina Spadaro (Artistica’81 TS), Giulia Pangher (Artistica’81 TS), Benedetta Gava (proveniente dalla Ginn. Moderna di Sacile, ma si allena all’Artistica’81 TS), Lisa Emili (proveniente dalla Carso Muggia 2000 TS, anche lei si allena presso l’Artistica’81 TS) e Anthea Sisio (proveniente dall’ AIACE A.S.D di Noale, frequenta settimanalmente l’Artistica’81 TS). A seguire le ginnaste i tecnici Diego Pecar, Vania Vescovo e Gloria Danieli.

Il Campionato Nazionale Allieve Gold è andato in scena a Jesolo il 26-27-28 novembre, hanno partecipato le migliori 40 squadre per ognuna delle 4 categorie previste (Gold 3A-3B-2-1). L'Artistica '81 si è presentata come detto con due squadre, una nella categoria Gold 3A (8-9-10 anni) e una nella categoria Gold1 (10-11-12 anni).

Nelle gare di qualificazione di due team hanno fornito una prestazione entusiasmante e si sono aggiudicate la seconda posizione e quindi l’accesso alla finale.

Per la Gold 3 si sono distinte: Matilde Bianco alle Parallele e alla Trave (p. 17,05 e p. 18,20), Margherita Bandiera al Volteggio, alle Parallele e alla Trave (p. 17,30, 17,35 e 17,75), Anna Damiani al Volteggio e alla Trave (p. 17,175 e p. 17,35) ed Elisa Angheluta al Volteggio e al Corpo Libero (p. 17,175 e 16,10).

Per la Squadra Gold 1 dopo la qualificazione che le vedeva a 6 decimi dalla prima posizione, la finale è stata un testa a testa fino all’ultimo esercizio tra l’Artistica’81 e e la Ginnastica Civitavecchia. Alla fine l’Artistica’81 Trieste ha concluso la gara migliorando la sua prestazione della qualificazione, Di rilievo la prestazione di Benedetta Gava, l’unica dodicenne della squadra, che ha ottenuto il 2° miglior punteggio della gara alla Trave (18,750), al Corpo Libero (18,350) e al Volteggio (19,300), e il 3° alle Parallele (19,100). Ma le altre non sono state da meno e in particolare si sono distinte: Romina Spadaro al Corpo Libero (17,850) e al Volteggio (19,067), Anthea Sisio alle Parallele (18,10) e alla Trave (18,15), Elisa Emili alle Parallele (18,15) e Giulia Pangher al Volteggio (19,050).