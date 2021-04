Trampolino elastico: Asd Progetto Acrobatica Trieste porta a casa l'oro e l'argento da Milano

Si tratta del Campionato Individuale Gold che si è svolto a Milano sabato 12 aprile. I vincitori della fase interregionale dedicata al Nord Italia sono i giovani Kostantinos Dalampelas, oro per la categoria Junior 1 maschile, e Sara Gherbaz, argento per la categoria Junior 2 femminile

L'Associazione Sportiva Dilettantistica Progetto Acrobatica Trieste porta a casa ottimi risultati nel Campionato Individuale Gold che si è svolto a Milano sabato 10 aprile. In particolare, nella fase interregionale (nord Italia) della sezione Trampolino Elastico, ha portato a casa l'oro per la categoria Junior 1 maschile, con il primo classificato Kostantinos Dalampelas, e l'argento per la categoria Junior 2 femminile con Sara Gherbaz.

"Ottima prova di entrambi gli atleti - dichiara l'allenatore Luca Gherbaz - Dalampelas autore di due esercizi di ottima fattura dal punto di vista tecnico e dell'esecuzione, supera la soglia dei 90 punti, punteggio che lo inserisce di diritto nel' elite dei migliori trampolinisti italiani. Sara Gherbaz, nonostante l'errore nella prima routine, ottiene comunque il suo record di punteggio, risultato che ci ripaga dell'enorme mole di lavoro svolto in questi mesi in palestra".

Ivonne Soranno, presidente della Progetto Acrobatica Trieste, dichiara: “sono da poco in carica come presidente,

ruolo che mi permette di conoscere da vicino la disciplina del trampolino elastico ed apprezzare l'impegno dei tecnici e degli atleti. Sono molto orgogliosa dei risultati ottenuti in così poco tempo. Ora insieme al Consiglio Direttivo ,tra cui il consigliere societario Maria Dimadi che mi ha accompagnato in questa trasferta, siamo concentrati a organizzare presso il Palamelara, nostra sede di allenamento, la seconda prova regionale silver tra due settimane".