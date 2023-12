Atalanta U23-Triestina 2 a 1 | Le pagelle: l'Unione si sveglia tardi, il goal di Adorante non basta

CARAVAGGIO (Bergamo) - La terza sconfitta in campionato arriva nel recuper del match contro l'Atalanta U23. I padroni di casa mettono in scena un ottimo primo tempo, chiudendo la frazione sul doppio vantaggio. Poi Tesser infila la girandola di cambi che modifica il corso della partita. Adorante sigla il goal per i rossoalabardati, ma non basta. Finisce così, con un grande rimpianto per il mancato aggancio al secondo posto.

Matosevic 5.5

Nell'occasione del vantaggio nerazzurro Cissè lo spiazza. Il numero uno alabardato si supera, all'11', sulla botta dal limite dell'area sempre del centravanti bergamasco. Al 22' protagonista di una saponetta in area, ma Di Serio lo grazia. A fine primo tempo Ghislandi lo infila da due passi per il raddoppio.

Ciofani 5.5

Nel primo tempo cerca di dare il massimo sulla fascia, ma senza incidere granché. Perde Ghislandi che da due passi infila Matosevic per il 2 a 0. Esce per Germano.

Malomo 5.5

Nel raddoppio dei bergamaschi va a terra troppo facilmente e condivide la responsabilità con Ciofani che non segue Ghislandi. Cissè è un cliente difficile e ogni tanto va in sofferenza.

Moretti 5.5

Sul vantaggio degli ospiti è un po' molle, ma l'azione sembra essere viziata da una leggera spinta dell'attaccante. A metà primo tempo lo fa ammonire per gioco pericoloso. Buone le diagonali.

Anzolin 5.5

Palestra lo fa nero più volte, ma anche se cerca di limitare i danni la sua prestazione non è sufficiente.

Correia 5.5

Un paio di situazioni le sbroglia a modo suo. Alla fine del primo tempo va vicino al goal con un colpo di testa in area. Cortinovis lo mette quasi sempre in difficoltà. Quando ha un po' di spazio in più le giocate hanno un impatto significativo nella manovra rossoalabardata.

Pierobon 6

Buono l'approccio alla gara con un paio di sgroppate fermate fallosamente dall'ex Ghislandi. Nel primo tempo è l'alabardato più in palla. Esce al 70' per Fofana. Tra i migliori dell'undici schierato da Tesser.

Vallocchia 5

Calcia una punizione senza rincorsa e non sembra avere il solito approccio alla gara. Brutta prestazione. Esce per Celeghin a inizio secondo tempo.

D'Urso 5

Nel primo tempo è in difficoltà, con alcune sponde sbagliate, corner calciati troppo sul portiere e poca corsa. Al 25' ha una buona chance dal limite, ma il sinistro esce alto sopra la traversa. Esce per Finotto a inizio ripresa.

Lescano 5

Serve bene un paio di volte Redan, ma per il resto non è mai pericoloso. Esce per Adorante nella girandola di cambi a inizio secondo tempo.

Redan 6

Ha una buona occasione al 24' ma la difesa lo stoppa subito dopo la conclusione. Non è il solito Redan, spesso fuori posizione, ma ci mette l'anima. Bello lo scambio con Adorante all'82' che non angola. Corre fino al 95'.

Adorante 6.5

Innescato da Celeghin (e da un errore della difesa bergamasca) si trova sul destro un pallone buono che non spreca. All'82' ha sul piede il pallone del pareggio ma la conclusione non è sufficientemente angolata, con il portiere nerazzurro che blocca facilmente.

Celeghin 6

Mette il filtrante per Adorante (con un po' di complicità della difesa) che insacca per il 2 a 1.

Finotto 5.5

Ha una buonissima occasione a dieci dal termine ma la girata finisce alta.

Germano 6.5

Sulla fascia è imprendibile, ma le sue giocate non lasciano il segno.

Fofana 6

Entra per Vallocchia, senza infamia e senza lode.