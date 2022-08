Atleta della Trieste Tuffi guadagna il quinto posto agli europei di Roma

E' stata una gara emozionante quella dalle grandi altezze di ieri, 20 agosto, agli europei di Roma, che ha rappresentato anche la prima competizione continentale per la disciplina del high diving. Erano presenti quasi tutti i più forti tuffatori al mondo con l'eccezione degli americani e messicani. Ha vinto uno dei favoriti, il rumeno Costantin Popovici, che ha preceduto il connazionale Catalin Preda che guida attualmente la classifica del circuito Red Bull.

Per Oleksij Prygorov, l'atleta ucraino tesserato per la Trieste Tuffi e che si allena a Trieste oramai da un anno, un quinto posto con rammarico per una imperfezione nell'ultimo tuffo da 5,4 di coefficiente, uno dei più alti. Prygorov ha chiuso con 394,70 punti, 22 in meno della possibile medaglia di bronzo. Ora pochissimo riposo perché già il 27 agosto riprende il campionato Red Bull da Mostar, l'occasione per migliorare ancora la classifica a tre tappe dalla conclusione.