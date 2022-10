Atleti paralimpici: Matteo Parenzan trionfa in Grecia e vola al quarto posto mondiale

Il triestino Matteo Parenzan, atleta paralimpico di tennistavolo, trionfa ancora e stavolta al torneo internazionale che si è svolto in Grecia dal 30 settembre al 2 ottobre. In questo ultimo torneo della stagione in terra Ellenica, prima dei mondiali assoluti che si terranno a Granada dal 6 al 12 novembre 2022, Matteo Parenzan non dà scampo ai suoi avversari vincendo il torneo, vittoria importantissima che gli permette di salire al quarto posto nel ranking mondiale.

Questa posizione gli permetterà di partire come una delle "teste di serie" ai mondiali. Nel girone ha battuto prima l'atleta di casa (Mavris per 3 - 0), poi l'inglese Perry per 3-0 e sempre per 3-0 il portoghese Cardoso. In semifinale a regolato sempre per 3 - 0 l'altro atleta di casa Mouchthis, in finale ha ritrovato l'inglese Perry costringendolo alla resa per 3-1.

Oltre all'oro del singolo, Matteo ha conquistato la medaglia d'argento nel doppio misto e quella di bronzo nel doppio maschile. A coronare questa "spedizione" è stata la consegna da parte dell'organizzazione internazionale del premio come migliore atleta del torneo. Il prossimo impegno sarà dunque i mondiali assoluti di Granada a novembre 2022.