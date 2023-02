Vittorie di peso per San Luigi e Chiarbola Ponziana

Un buon weekend per le formazioni triestine impegnate nella 25esima giornata del campionato regionale di Eccellenza. Vittorie importanti per il San Luigi, che blocca in trasferta la capolista Tamai 2-3, e il Chiarbola Ponziana, che ritrova 3 punti e morale grazie all'1-0 interno maturato contro la Forum Julii. Un punto per il Kras Repen, che a Monrupino non va oltre il 2-2 contro il Comunale Fiume Bannia, mentre nel derby disputato ieri il Sistiana Selsjan ha battuto 1-2 lo Zaule Rabuiese.

Tutti i risultati: Chiarbola Ponziana - Forum Julii 1-0, Pro Gorizia - Pro Cervignano Muscoli 0-2, Zaule Rabuiese - Sistiana Sesljan 1-2, Brian Lignano Calcio - Pro Fagagna 3-1, Calcio Maniago Vajont - Codroipo 1-1, Kras Repen - Comunale Fiume Bannia 2-2, Sanvitese - Juventina 1-2, Tamai - San Luigi 2-3, Tricesimo - Spal Cordovado 0-1, Virtus Corno - Chions 0-1.