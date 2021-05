Ballo: coppia di triestini trionfa al “Trofeo Just dance” e vola alle finali nazionali

Tolta la ruggine per il periodo di stop forzato, la coppia di ballerini triestini Deborah Vidali e Stefano Matteliano, dell' A.s.d. Baile Kizomba, hanno calpestato ieri, sabato primo maggio, la pista del "Trofeo Just Dance" di Conegliano e conquistano il primo posto della categoria master, qualificandosi alle finali nazionali.

Così Deborah Vidali: "Tanto sacrificio e allenamento dietro il nostro esordio, una prova per noi importantissima, un mix di emozioni per una gara che, indipendentemente dal risultato, segna un punto di ripartenza a seguito di un periodo difficile per tutte le attività sportive. Il nostro obbiettivo principale per il futuro, oltre alla partecipazione ad altre Gare di interesse Nazionale, sarà di trasmettere la nostra passione ad altre persone tramite progetti estivi all'aperto e non, sempre nel rispetto delle normative vigenti, di cui daremo anticipazioni sulle nostre pagine Fb ed Istagram a brevissimo".