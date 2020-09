Regole, istruzioni e app per gli ormeggi: Barcolana a quota 400 iscritti

Le iscrizioni alla Barcolana toccano quota 400 e la Svbg ripropone le istruzioni ai velisti per non perdere l'edizione 2020. In una nota ufficiale il sodalizio guidato da Mitja Gialuz ha voluto ricordare ai tanti che ancora non si sono iscritti le modalità operative. La regata più affollata del mondo deve fare i conti con la novità rappresentata dall'imposizione delle normative anti CoViD-19 che, inevitabilmente, condizionano la partecipazione alla kermesse.

Le informazioni utili

"Rispetto agli anni precedenti - si legge nella nota - tutto l’iter viene effettuato esclusivamente online, con l’aiuto, in caso di necessità, di un call center dedicato che risponderà, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, al numero 0409897796". Digitalizzando interamente la procedura, la Barcolana ha posto l'accento sull'obbligatorietà della richiesta di un ormeggio (a meno che le imbarcazioni non abbiano già provveduto in maniera autonoma ndr).

Le parole di Gialuz

“Il procedimento è semplice - spiega Gialuz - è sufficiente avere tutte le informazioni che normalmente sono necessarie per l’iscrizione alla regata, seguire le istruzioni sul sito e concludere l’operazione pagando la tassa di iscrizione con carta di credito o debito, oppure via bonifico”. A iscrizione completata, si riceverà direttamente a casa la sacca, i gadget e tutti i materiali - mascone compreso - per poter partecipare. Tornando sugli ormeggi, la Svbg mette a disposizione dei posti barca gratuiti, previa richiesta ufficiale da inviare via mail a ormeggi@barcolana.it.

L'applicazione dedicata

Inoltre, chi riuscirà ad ottenere un ormeggio potrà contare anche su una app che, al momento dell'arrivo a Trieste, "condurrà l'equipaggio attraverso il servizio Follow Me direttamente al proprio posto barca". Infine, l'ulteriore novittà dell'edizione al tempo del Coronavirus è quella rappresentata dalla chiusura delle iscrizioni, fissata quest'anno per il 30 settembre prossimo.