La Barcolana prepara l'edizione della ripartenza, svelato il manifesto della 53esima

E' l'architetto Ron Arad a firmare il simbolo della regata più affollata al mondo. Gialuz: "La migliore scelta per raccontare le nuove rotte di Barcolana perché il designer, attraverso linee precise, ha messo in evidenza l’essenza della barca, del mare e della nostra regata"

Nuove rotte, nuovo spirito di partecipazione, nuovi eventi per la 53esima edizione della Barcolana, in programma domenica 10 ottobre, preceduta da un calendario di eventi a terra e online a partire dal primo ottobre. Seguendo una tradizione che dura ormai da sette edizioni, il primo atto ufficiale di comunicazione della nuova edizione è la presentazione del manifesto che illycaffè realizza per l’evento. Dopo Michelangelo Pistoletto (2015), Gillo Dorfles (2016), Maurizio Galimberti (2017), Marina Abramovi? (2018), Olimpia Zagnoli (2019) e Lorenzo Mattotti (2020), illycaffè, cui è affidata la direzione artistica del manifesto, ha scelto per la 53esima edizione di Barcolana il tratto del famoso designer, architetto, artista, Ron Arad.

Le parole del patron Gialuz

“Quest’anno illycaffè ha scelto per il nostro manifesto un designer - ha spiegato il presidente della Società Velica di Barcola e Grignano, Mitja Gialuz - ed è stata la migliore scelta per raccontare le nuove rotte di Barcolana perché Ron Arad, attraverso linee precise, ha messo in evidenza l’essenza della barca, del mare e della nostra regata. Ed è quando è chiaro ciò che è essenziale che è possibile fare sintesi, evolvere, proporre il nuovo e l'imprescindibile al tempo stesso. Barcolana 53 ha numerose novità in programma: "Regate ed eventi per valorizzare Trieste e accogliere il nostro popolo della vela.

“Siamo felici di rinnovare anche per la 53.a edizione il sodalizio tra illy e Barcolana, un legame profondo che dura da oltre venti edizioni e che ha il suo rito consolidato nella realizzazione del manifesto, affidato quest'anno a Ron Arad, grande artista contemporaneo e icona del design internazionale, già protagonista nel 2017 di una illy Art Collection” dichiara Massimiliano Pogliani, Amministratore Delegato di illycaffè. "Il mare e la navigazione come fonte di ispirazione artistica, interpretate magistralmente dal genio creativo di Ron Arad, che è riuscito a creare un manifesto unico per impatto estetico, dall'anima contemporanea. Un gesto d’arte e di bellezza, per rendere omaggio alla città di Trieste, al mondo della vela e all'amore per il buon caffè”.

Quando e come iscriversi

Barcolana è in programma il 10 ottobre 2021 nel Golfo di Trieste, con partenza alle ore 10.30. Le iscrizioni alla regata apriranno il 29 giugno online sul sito www.barcolana.it. Oggi partiranno dalla Sede della Società Velica di Barcola e Grignano 400 poster e 4000 cartoline con la grafica del manifesto, indirizzate ad altrettanti yacht club e armatori delle passate edizioni, per promuovere direttamente tra i protagonisti l’evento.