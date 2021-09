Donne, ambiente e un nuovo trofeo: prosegue il conto alla rovescia per Barcolana 53

Saranno le donne le vere protagoniste della 53esima edizione di Barcolana, la regata più affollata al mondo che quest'anno andrà in scena il prossimo 10 ottobre. Il calendario dell'importante manifestazione sportiva è stato presentato nella giornata di ieri 23 settembre presso la sede della Società Velica Barcola Grignano. In occasione della conferenza stampa sono intervenuti il presidente del sodalizio triestino Mitja Gialuz e il numero uno di Generali, Gabriele Galateri di Genola. Sul palco, assieme ai due vertici, anche Emma Ursich, responsabile della Fondazione Generali The Human Safety Net.

La presentazione è stata l'occasione per fare il punto su alcuni messaggi che la regata ogni anno manda, ma anche per sentire il sindaco Roberto Dipiazza annunciare l'arrivo di un importantissimo investitore nell'area del retroporto. Per il momeno regna il massimo riserbo e dallo staff del primo cittadino nessuno si sbottona ma ciò che si sa, per il momento, è che si tratterebbe di una grossa multinazionale. Generali sostiene la regata da 40 anni ed il rapporto con la sede di Trieste, dalle parole del numero uno di Genola, sembra essere in buona salute.

“Ritornare in mare insieme, praticando lo sport e confrontandoci su temi come l’ambiente, la diversità e inclusione, la sostenibilità, rende questa esperienza ancora più significativa: stiamo vivendo un momento di profondo cambiamento, con opportunità di crescita e miglioramento che vanno colte. Per Generali, che celebra i 190 anni è un impegno verso le proprie persone e le comunità in cui opera”. La compagnia ha lanciato il "Trofeo Generali - women in sailing", assegnato al primo team misto guidato da una donna timoniere, che sarà premiata con un percorso di coaching e leadership personalizzato in base alle esigenze della persona da Generali Academy.

Una speciale Gallery verrà pubblicata sul sito di Barcolana con l’obiettivo di ispirare sempre più donne a essere protagoniste, in mare e non solo.