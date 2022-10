Justman, la barca al 100% accessibile che prenderà parte alla Barcolana

Anche quest'anno la Barcolana vedrà la partecipazione di Justman, imbarcazione al 100% accessibile che in 10 anni ha ospitato oltre 1500 persone con disabilità che hanno sperimentato il fascino dell'andare a vela. Il 2022 è l'anno della decima edizione di Dis-Equality, iniziativa curata da Berti Bruss e Marina Cebulec. E come ogni anno sono tante le associazioni del territorio presenti.

Il progetto nasce nel 2012, dalla necessità di introspezione emotiva di due persone sconosciute fra loro, una malata di depressione di Trieste ed un non vedente di Pavia. I due nella primevera di quell'anno hanno deciso di affrontare, su una barca a vela di 12 metri, un viaggio impossibile per la loro condizione e le loro possibilità. In 76 giorni di mare e 3750 miglia di navigazione, grazie al supporto della Lega Navale di Trieste, la barca ha costeggiando la penisola italiana da Trieste a Sanremo, e ritorno. Da quello storico viaggio è nato un progetto di inclusione sociale che coinvolge la Consulta regionale delle associazioni di persone disabili e delle loro famiglie, Televita, e diversi enti attivi nel campo del sostengo alla disabilità.

Nei suoi primi dieci anni, Dis-Equality ha percorso 15.000 miglia.