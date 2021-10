Barcolana: Arca Srg vince la 53esima edizione

Vince la 53esima Barcolana Arca Srg capitanata da Furio Benussi, che i pronostici davano per favorita, tagliando il traguardo alle ore 11.16.03. Si tratta della barca più grande in assoluto della competizione, e aveva già vinto col nome di Skandia nel nel 2005. Oltre a Benussi al timone, l’equipaggio è composto da Lorenzo Bressani, Stefano Spangaro, Vittorio Bissaro e i triestini di Luna Rossa Nicholas Brezzi e Raffaele Fredella. Al secondo posto si è piazzata Ewol Way of Life dello sloveno Gaspar Vincec, alle 11.18.10 al terzo Maxi Iena (11.26.45). Al quarto posto si piazza Adriatic Europa Dussan Puh, al quinto Generali Woodpecker e al sesto Evai Pertot.