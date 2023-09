Pallacanestro

Basket: Trieste - Cividale, dove guardare il match di stasera

Il primo derby regionale della stagione di basket di A2. Ad affrontarsi in finale ci saranno, per la prima volta nella storia, le Eagles di Cividale e la Pallacanestro Trieste. Telefriuli trasmetterà in esclusiva l’incontro a partire dalle 21:15