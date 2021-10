Allianz Trieste, Bazzarini torna al settore giovanile

Con una nota ufficiale l'Allianz Trieste ha comunicato che Nicholas Bazzarini non ricoprirà più il ruolo di Assistant Coach della prima squadra. A chiederlo è stato Bazzarini stesso, che continuerà però a lavorare nel club, tornando ad occuparsi del settore giovanile.

Bazzarini torna al settore giovanile

"Allianz Pallacanestro Trieste comunica che Nicholas Bazzarini non ricoprirà più il ruolo di Assistente Allenatore della prima squadra nel corso di questa stagione sportiva, ma rientrerà nei quadri del settore giovanile. Motivi personali hanno portato il triestino classe '93 a chiedere ed ottenere dalla Società di poter fare un passo indietro, rimanendo al servizio dei colori biancorossi nel vivaio di casa. Per Nicholas si "riaprono" dunque le porte del settore giovanile della Pallacanestro Trieste: un ritorno alle origini avendo in passato curato in prima persona diverse formazioni del settore giovanile biancorosso, dividendosi - si conclude la nota - fra Basketrieste e Pallacanestro Trieste, seguendo i gruppi Under 15, Under 18 e anche come head coach in Serie D".