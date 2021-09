Allianz Trieste, campagna abbonamenti chiusa

Un altro successo conquistato dall’Allianz Pallacanestro Trieste dopo la vittoria all’esordio contro l’Happy Casa Brindisi. Sono stati infatti venduti tutti i mille abbonamenti per la stagione 2021-2022. Un’ulteriore dimostrazione di come gli appassionati triestini non vedevano l’ora di tornare al palazzetto per trascinare i propri beniamini.

Rimangono disponibili i tagliandi singoli per i posti liberi. Inoltre, qualora la capienza del 35% d’apertura degli impianti verrà ampliata i posti aggiuntivi saranno acquistabili sempre attraverso i singoli biglietti.