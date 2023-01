Basket, Serie A2 femminile: la Futurosa Trieste regola la VelcoFin Interlocks Vicenza 65-51

La Futurosa #Forna Trieste centra un importante successo nell'anticipo del Girone Nord del Campionato di Serie A2 di basket femminile. Vittima di giornata il fanalino di coda dalle graduatoria, la VelcoFin Interlocks Vicenza, che cede il passo con un netto -14, 65-51 il finale.

Per Trieste si tratta dalle sesata vittoria su 15 incontri, una vittoria che, in attesa degli altri risultati, la issa all'ottavo posto in classifica, seppur in condominio, in piena corsa per i playoff.

La partita - Parte bene la Futurosa che al termine della prima frazione è avanti di +6, 19-13 il risultato. Nel secondo quarto le padrone di casa allungano e piazzano il parziale decisivo. Il tempino si chiude sul 19-7 per un parziale al minuto 20 di 38-20.

Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga si attende la reazione di Vicenza ma in realtà arriva l'ennesimo allungo della Futurosa, 13-10 il parziale che imprime sul tabellone dell'Allianz Dome un chiaro 51-30 a dieci minuti dalla fine.

Il quarto finale serve solo a cesellare il punteggio. Finisce 65-51 e le padrone di casa festeggiano il referto rosa.

Il tabellino di Futurosa Trieste – VelcoFin Interlocks Vicenza 65-51 (19-13; 38-20; 51-30)

Futurosa Trieste: E.Streri 7, L.Cumbat 2, R.Castelletto 5, C.Croce (cap) 7, I.Bosnjak 12, C.Miccoli 10, M.Grassi ne, G.Sammartini 11, M.Lombardi ne, C.Camporeale 8, S.Carini 3. Allenatore Alessio Scala

VelcoFin Interlocks Vicenza: E.Sasso 15, A.Garzotto ne, E.Castello 4, A.Fontana, V.Sturma (cap) 4, S.Roma 4, A.Peserico 5, V.Antonello, G.Amatori 7, S.Vujacic 9, V.Giordano 3. Allenatore Marco Silvestrucci