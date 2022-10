Basket femminile Serie A2, troppa Castelnuovo Scrivia per la Futurosa Trieste

Squadra in casa

Squadra in casa Futurosa Trieste

Netta sconfitta per la Futurosa #Forna Basket Trieste nel match dell'Allianz Dome contro l'Autosped Castelnuovo Scrivia; match valido per la terza giornata del Campionato di Serie A2 di basket femminile girone Nord.

Finisce con un netto 62-85 con la Futurosa #Forna Basket Trieste che guidata da una Miccoli eccezionale da 23 punti con 11/17 dal campo, ci prova con forza e determinazione, ma alla lunga viene fuori tutta la forza dell'Autosped Castelnuovo Scrivia che si prende la vittoria allungando nell'ultimo quarto (14-27). Premasunac ne mette 24 con 12 rimbalzi (e 11/11 dal campo!) per la squadra di Molino, che ancora attende Rulli, Bonasia e Ravelli, indisponibili.

La partita - Avvio tutto delle giraffe tanto che il coach triestino è costretto ben presto a chiamare time out (0-8) per cercare di fermare l’emorragia. Bcc che arriva al 10-0 quando il Futurosa si sblocca ma il match sembra sempre saldamente nelle mani delle ospiti che arrivano al +13 (18-5 e 20-7) prima di tirare un pochino il fiato permettendo a Trieste di chiudere il parziale sotto la doppia cifra (13-22).

Seconda frazione che sembra non discostarsi granché, nell’andamento, dalla precedente con le castelnovesi che tentano una nuova fuga (34-18); pian piano però la difesa del Bcc perde di aggressività ed efficacia e così le locali ne approfittano per trovare con maggiore continuità la via del canestro andando al riposo con un ritardo (32-44) tutto sommato accettabile vista la piega che avevo preso la sfida.

Al rientro in campo dopo la pausa lunga la situazione non subisce particolari scossoni perché ogni tentativo di allungo ospite viene rintuzzato dalle padrone di casa; è Miccoli (10 punti nel quarto) il braccio armato della Futurosa che entra nei 10′ finali con un distacco (48-58) che lascia ancora qualche timida speranza di recupero.

L’ultimo quarto si apre con la tripla del -7 (51-58) ma dopo il 56-64 del 32′ le giraffe alzano decisamente i giri del motore e per la formazione di Scala scende il buio; il divario tra le due squadre sale progressivamente concedendo all’Autosped un finale di partita di tutta tranquillità

Il tabellino di Futurosa #Forna Basket Trieste - Autosped Castelnuovo Scrivia 62 - 85 (13-22, 32-42, 48-58, 62-85)

FUTUROSA #FORNA BASKET TRIESTE: Streri 9 (1/7, 1/2), Cumbat 2 (1/3 da 2), Castelletto*, Croce 3 (0/1, 1/1), Bosnjak* 8 (0/3, 2/6), Miccoli* 23 (11/17 da 2), Grassi NE, Sammartini* 4 (2/2, 0/1), Camporeale* 10 (2/5, 1/4), Carini 3 (0/1, 1/1) Allenatore: Scala A.

Tiri da 2: 17/41 - Tiri da 3: 6/15 - Tiri Liberi: 10/13 - Rimbalzi: 26 6+20 (Camporeale 5) - Assist: 12 (Streri 3) - Palle Recuperate: 7 (Streri 2) - Palle Perse: 12 (Bosnjak 4)

AUTOSPED CASTELNUOVO SCRIVIA: Marangoni* 16 (4/9, 2/8), Bernetti, Premasunac* 24 (11/11, 0/2), Rulli, Bonasia NE, Leonardi* 18 (6/9, 1/4), Baldelli* 8 (0/3, 2/6), Gianolla* 4 (2/6, 0/2), Ravelli NE, Smorto 13 (4/5, 1/1), Castagna NE, Gatti 2 (1/2 da 2) Allenatore: Molino N.

Tiri da 2: 28/45 - Tiri da 3: 6/23 - Tiri Liberi: 11/19 - Rimbalzi: 47 18+29 (Premasunac 12) - Assist: 9 (Leonardi 4) - Palle Recuperate: 5 (Marangoni 2) - Palle Perse: 8 (Marangoni 2) Arbitri: Zaniboni F., Zanetti S.