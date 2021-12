Basket, posticipate le gare di Serie A e Serie A2

Anche la pallacanestro finisce nell’occhio del ciclone: con l’impazzare della variante Omicron e i tanti casi di positività al Covid-19 registrati in numerose squadre di Serie A e Serie A2, la LBA e la FIP hanno deciso per il posticipo di tutte le gare del giorno 2 gennaio 2022. La A2 le recupererà il prossimo 16 gennaio, mentre non c’è ancora una data per quelle del massimo torneo nazionale. Inoltre, la Federazione ha rinviato a data da destinarsi anche i primi due turni del girone di ritorno di Serie A2, inizialmente programmati per il 9 e il 16 gennaio.