Futurosa Preseason Camp: la carica delle 108 per numeri ancora in crescita

Si è concluso il maxi-raduno preseason Futurosa, che ha riunito a Piancavallo 108 atlete, dalle giovanissime del minibasket alle atlete della prima squadra. Due allenamenti al giorno, avvio della preparazione fisica e tanto lavoro tecnico individuale per tutte le atlete, che in questa settimana sono state seguite da ben 14 allenatori e preparatori.

Nella seconda parte del raduno si sono unite al camp anche le atlete della prima squadra, sotto la guida dei tecnici Mura, Ragaglia e Ravalico: giornate importantissime soprattutto per l’inserimento

tecnico, e non solo, delle nuove arrivate Rosset, Ostojic e Tempia e per la preparazione delle prime amichevoli.

Il primo test è previsto per sabato 9 settembre contro Ponzano.