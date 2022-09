Futurosa Trieste Preseason Camp: la carica delle 130

Il tradizionale Camp Futurosa di fine estate si chiude registrando numeri e partecipazione da record. 100 atlete, dalle giovanissime del minibasket alle ragazze U19, hanno popolato i 3 campi del Palasport Piancavallo, che si è tinto di rosanero per l’intera settimana che si ha concluso il mese di agosto.

Due allenamenti al giorno, avvio della preparazione fisica e tanto lavoro tecnico individuale per queste giovani atlete, che in questa settimana sono state seguite da ben 13 allenatori e preparatori. 15 membri dello staff, tra dirigenti, accompagnatori e responsabili delle diverse sezioni Futurosa, hanno partecipato al raduno per l’organizzazione delle diverse attività.

Complessivamente a questo maxi raduno a hanno partecipato quasi 130 persone, tra atlete, allenatori e dirigenti: numeri molto significativi nel panorama del basket femminile.

Il camp è stato disegnato per avviare un lavoro tecnico individuale sui fondamentali delle ragazze ma anche per rafforzare la coesione di gruppo e lo spirito #F, in vista di una stagione che sarà ricca di importanti sfide e di

obiettivi da raggiungere.

Per la gioia delle più giovani, al camp si sono unite giovedì anche le atlete della prima squadra, che parteciperanno al campionato di Serie A2. Sotto la guida dei tecnici Alessio Scala e Andrea Mura, Croce e

compagne hanno lavorato molto sui ritmi e sulle letture di particolari situazioni di gioco.

Presenti anche le due nuove arrivate in maglia rosanero, Bosnjak e Camporeale, il cui inserimento sta procedendo ai ritmi programmati.

L’avvio del campionato è fissato per sabato 8 ottobre all’Allianz Dome contro la Logiman Broni.