Pallacanestro Trieste, le promozioni e le iniziative per la gara contro la Tezenis Verona

“Love is Love”, o meglio, per dirla alla triestina, “Amor xe Amor”: Pallacanestro Trieste, con una nota di stampa, chiama a raccolta il pubblico per la partita di domenica 30 aprile contro la Tezenis Verona, ultima sfida in casa di questo campionato e decisiva in chiave salvezza.

Tante le iniziative in campo a favore dei tifosi, con l’obiettivo di avere il più importante “tutto esaurito” all’Allianz Dome nella storia recente della Pallacanestro Trieste.

1+1 a 5 euro: ogni abbonato e ogni possessore di biglietto intero, universitari e under 18 potrà ricevere un secondo biglietto a 5 euro (ad eccezione di Vip e Super Vip, dove è previsto uno sconto sul secondo biglietto del 50%).

La promozione parte mercoledì 26 aprile in biglietteria ed è attiva altresì online, anche se in questo caso i tifosi di Pallacanestro Trieste (esclusi quindi i settori ospiti) che acquistano online dovranno recarsi in biglietteria con il proprio biglietto o abbonamento per ottenere il secondo biglietto super scontato.

“In questa partita il pubblico non è il sesto, ma il primo uomo in campo - ha commentato il GM Mario Ghiacci - ed è un pubblico che attendiamo per amore della maglia e di Trieste. Dobbiamo scrivere la nostra storia”.

Enogastronomia e intrattenimento: a partire dalle 16:00 di domenica 30 aprile e anche dopo la partita una serie di food truck saranno allestiti all’esterno dell’Allianz Dome. Panini, birra, pizza, gelato e soprattutto tanta buona musica con Dj Bobs e l’organizzazione dell’Agenzia Creativa che si è messa a disposizione della Pallacanestro Trieste.

Giovani - biglietto a domicilio (compresa la promozione 1+1) per gli studenti universitari: da mercoledì 26 aprile a venerdì 28 aprile sarà allestito il banchetto di vendita biglietti nella sede centrale dell’Università di Trieste.

Si rimanda alla news sul sito web per avere tutte le informazioni tecniche sulla promozione, che valgono anche per i tifosi della Pallacanestro Trieste che hanno già acquistato la settimana scorsa il proprio biglietto.

PROMOZIONE “LOVE IS LOVE” - COME ADERIRE

· Chiunque sia in possesso di un abbonamento, abbia già acquistato il biglietto in prevendita o acquisterà il biglietto nella settimana, avrà diritto a un secondo tagliando nello stesso settore a 5€. La promozione sarà valida per tutti i settori dell'Allianz Dome a esclusione di quelli di PrimaFila e Supervip.

Chi avesse già acquistato il biglietto per la sfida di domenica 30 aprile potrà usufruire della promozione “Love is Love” presentando copia originale del tagliando nella biglietteria dell’Allianz Dome durante la settimana in corso, negli orari di apertura.

· I possessori di abbonamento, biglietto o coloro che desiderano acquistare un biglietto nei settori PrimaFila o Supervip avranno la possibilità di acquistare un secondo tagliando con il 50% di sconto.

· La promozione È valida per biglietti INTERI, UNIVERSITARI e UNDER18.

· La promozione NON è valida per gli UNDER14 (già a 5€) e per gli UNDER11 (già a 2€).

· Chi acquista un biglietto online avrà la possibilità di ritirare un secondo biglietto in promozione a 5€ durante la settimana o il giorno della partita nelle biglietterie.

· Chiunque desideri acquistare un biglietto singolo usufruirà delle tariffe standard.

I biglietti in promozione a 5€ (Love is Love) saranno acquistabili fino a esaurimento posti. Qualora il settore di appartenenza risultasse sold out si procederà a verificare la disponibilità in un settore adiacente.