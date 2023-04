Pallacanestro Trieste, Corey Davis positivo al doping: sospeso in via cautelare

Il Tribunale Nazionale Antidoping, in accoglimento dell'istanza proposta dalla Procura Nazionale Antidoping, ha provveduto a sospendere in via cautelare l'atleta della Pallacanestro Trieste Corey Davis per la violazione dell'art. 2.1, sostanza riscontrata; Cocaina Metabolita, Benzoylecgonina.

Il controllo è stato effettuato da NADO Italia.

Appresa la notizia il club di Trieste ha diramato una nota ufficiale. "Pallacanestro Trieste - si legge nella nota - comunica di avere ricevuto notifica della positività riscontrata nell’atleta Corey Davis durante un controllo antidoping amministrato da NADO Italia" e del conseguente provvedimento di sospensione cautelare del giocatore.

"La società - conclude la nota del club - attende l’esito delle controanalisi, riservandosi ogni valutazione non appena verrà fatta chiarezza sull’episodio"