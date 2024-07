Parte la campagna abbonamenti della Pallacanestro Trieste: prezzi e modalità di acquisto

Si intitola “Rise as One” la campagna abbonamenti della Pallacanestro Trieste per la stagione 2024-2025, quella del ritorno alla massima serie dopo solo un anno.

Il claim richiama il “Fight as One” che ha accompagnato i biancorossi nel corso della cavalcata vincente dei Playoff di Serie A2 e vuole essere un nuovo invito al pubblico biancorosso a fare squadra, tutti insieme, per vivere uniti il prossimo campionato.

“Abbiamo combattuto come un’unica entità per guadagnarci la Serie A – le parole del General Manager Michael Arcieri – e adesso che insieme abbiamo riportato Trieste dove merita, restiamo uniti per raggiungere obiettivi importanti. Abbiamo pensato alla campagna abbonamenti ricordando i bellissimi momenti della promozione vissuti insieme. Il nostro obiettivo è viverne altri altrettanto importanti. È il momento di crescere come gruppo per farsi trovare pronti alle sfide che ci troveremo di fronte”.

“Rise as One” segna, dunque, una continuità con la narrazione seguita nel finale della stagione scorsa, dando però un’immagine di futuro molto chiara, quella della crescita: sportiva, societaria e sociale del club, tenendo bene a mente la sostenibilità di questo processo.

Una crescita che passa attraverso un rapporto fortissimo che deve legare la Pallacanestro Trieste alla sua gente, che vuole essere valorizzato anche attraverso prezzi e promozioni dedicate per avvicinare il più possibile i tifosi a vivere dal vivo le sfide della Serie A.

LE FASI DELLA CAMPAGNA ABBONAMENTI

La campagna abbonamenti “Rise as One” si dividerà in due fasi, con inizio lunedì 15 luglio:

FASE 1 – Prelazione abbonati stagione 2023/2024, conferma posto solo ONLINE

A partire da lunedì 15 luglio e fino a venerdì 2 agosto, tutti gli abbonati a tariffa INTERO della stagione 2023/2024 potranno confermare il posto occupato durante la precedente stagione al seguente link ufficiale (chi rinnova l’abbonamento su Vivaticket dovrà poi passare presso la sede del Club a ritirare la card).

Per usufruire delle promozioni “Family” o “Superhero” e tutte le scontistiche previste, sarà necessario confermare i propri posti nelle biglietterie fisiche

Per poter confermare il proprio posto utilizzando la procedura online sarà necessario inserire il proprio codice abbonamento riportato sul retro della tessera.



FASE 1.1 – Prelazione abbonati stagione 2023/2024

A partire da martedì 23 luglio e fino a venerdì 2 agosto, tutti gli abbonati della stagione 2023/2024 potranno confermare il posto occupato durante la precedente stagione – sia online che alla biglietteria interna di Via Miani 5/1 – oppure cambiarlo e scegliere uno dei posti disponibili al momento dell’acquisto (questa opzione è esercitabile SOLO nella biglietteria interna e non online).

Tutti gli abbonati che si presenteranno alle biglietterie fisiche all’interno del PalaTrieste per confermare il proprio posto dovranno esibire l’abbonamento stagionale 2023/2024 e un documento di identità.

Gli orari della biglietteria saranno comunicati attraverso i canali ufficiali della società.

FASE 2 – Vendita libera solo ONLINE

A partire da lunedì 5 agosto inizierà la Fase 2 della campagna abbonamenti esclusivamente ONLINE a tariffa INTERO. I tifosi che non hanno sottoscritto l’abbonamento nella stagione 2023/2024 potranno abbonarsi al seguente link https://pallacanestrotrieste.vivaticket.it/.

La vendita libera proseguirà poi fino a venerdì 27 settembre. I tifosi che acquisteranno tramite il canale online di Vivaticket dovranno ritirare successivamente la tessera nelle biglietterie fisiche del PalaTrieste.

Anche in questo caso, l’accesso alle promozioni “Family” e “Superhero”, e tutte le scontistiche previste, sarà possibile solo recandosi fisicamente in biglietteria.

FASE 2.1 – VENDITA LIBERA nel punto vendita fisico e ONLINE

A partire da lunedì 19 agosto la vendita libera sarà estesa anche alle biglietterie fisiche del PalaTrieste, dove sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento fino a venerdì 27 settembre. Resta in ogni caso valida l’opzione dell’acquisto online del tagliando stagionale.

PREZZI ABBONAMENTI 2024/2025

I prezzi per gli abbonamenti alla prossima stagione sono stati fatti tenendo conto delle necessità dei tifosi e della volontà del club di poter garantire al maggior numero di persone possibile di assistere alle sfide della prossima Serie A al PalaTrieste.

“Sul tema dei prezzi abbiamo fatto particolare attenzione – il commento del GM Michael Arcieri – mettendo al centro il nostro patrimonio più prezioso, ossia i nostri vecchi abbonati, le famiglie e i giovani. Si potrà assistere a tutte le sfide della prossima regular season ad un prezzo non solo mediamente più basso rispetto alla stagione di Serie A 2022/2023, ma anche rispetto all’ultima stagione vissuta in Serie A2. Abbiamo confermato il settore dedicato agli studenti universitari, che ha funzionato benissimo nello scorso campionato, oltre alle tariffe Family e Superhero, molto apprezzate nel finale di stagione. Proseguirà anche il grande lavoro fatto lungo tutto l’anno passato con scuole e ASD, che potranno accedere al PalaTrieste con prezzi agevolati”.

I prezzi dei biglietti per le singole gare potranno variare nel corso della stagione in occasione delle partite di cartello, mentre la sottoscrizione dell’abbonamento garantisce un prezzo standard per tutte le gare.

Di seguito la tabella con i prezzi degli abbonamenti in prelazione riservati agli abbonati della stagione 2023/2024:

SETTORE ABBONATO FAMILY ADULTO/ SUPER HERO UNDER 18 FAMILY U18 UNDER 12 FAMILY U12 PRIMA FILA 2.200,00 € 1980,00 € SUPERVIP 1.450,00 € 1.305,00 € VIP (sett. A – B – J) 840,00 € 755,00 € 720,00 € 650,00 € PARTERRE (sett. E – F – G) 470,00 € 425,00 € 395,00 € 355,00 € 180,00 € 160,00 € SILVER (sett. D – H – I) 370,00 € 335,00 € 325,00 € 290,00 € 145,00 € 130,00 € TRIBUNE EST/OVEST (sett. N – K) 250,00 € 225,00 € 215,00 € 195,00 € 95,00 € 85,00 € DISTINTI EST/OVEST (sett. S1 – O – P) 180,00 € 160,00 € 155,00 € 140,00 € 60,00 € 55,00 € UNIVERSITY SECTION (sett. S2) 110,00 € CURVA NORD (sett. L – M) 145,00 € 130,00 € 110,00 € 100,00 € 50,00 € 45,00 € SECONDO ANELLO (sett. Q – R) 145,00 € 130,00 € 110,00 € 100,00 € 50,00 € 45,00 €

Di seguito, la tabella con i prezzi per i nuovi abbonati.

SETTORE ABBONATO FAMILY ADULTO/ SUPER HERO UNDER 18 FAMILY U18 UNDER 12 FAMILY U12 PRIMA FILA 2.600,00 € 2.340,00 € SUPERVIP 1.700,00 € 1.530,00 € VIP (sett. A – B – J) 980,00 € 885,00 € 840,00 € 755,00 € PARTERRE (sett. E – F – G) 545,00 € 490,00 € 460,00 € 415,00 € 210,00 € 190,00 € SILVER (sett. D – H – I) 435,00 € 390,00 € 380,00 € 340,00 € 170,00 € 155,00 € TRIBUNE EST/OVEST (sett. N – K) 295,00 € 265,00 € 250,00 € 225,00 € 110,00 € 100,00 € DISTINTI EST/OVEST (sett. S1 – O – P) 210,00 € 190,00 € 180,00 € 160,00 € 70,00 € 65,00 € UNIVERSITY SECTION (sett. S2) 125,00 € CURVA NORD (sett. L – M) 170,00 € 155,00 € 125,00 € 112,00 € 55,00 € 50,00 € SECONDO ANELLO (sett. Q – R) 170,00 € 155,00 € 125,00 € 112,00 € 55,00 € 50,00 €

Di seguito, la tabella con i prezzi per ogni singola partita durante la prossima stagione.

Come anticipato in precedenza i prezzi potranno subire delle variazioni in occasione delle partite di cartello del prossimo campionato; quindi, il seguente listino prezzi è da intendersi relativo a una “gara standard” di campionato, che non prevede quindi teste di serie e derby.

SETTORE INTERO UNDER 18 UNDER 12 PRIMA FILA 185,00 € SUPERVIP 120,00 € VIP (sett. A – B – J) 70,00 € 60,00 € PARTERRE (sett. E – F – G) 39,00 € 33,00 € 15,00 € SILVER (sett. D – H – I) 31,00 € 27,00 € 12,00 € TRIBUNE EST/OVEST (sett. N – K) 21,00 € 18,00 € 8,00 € DISTINTI EST/OVEST (sett. S1 – O – P) 15,00 € 13,00 € 5,00 € UNIVERSITY SECTION (sett. S2) 9,00 € CURVA NORD (sett. L – M) 12,00 € 9,00 € 4,00 € SECONDO ANELLO (sett. Q – R) 12,00 € 9,00 € 4,00 € SETTORE OSPITI (sett. T) 15,00 €

PROMOZIONI E TARIFFE AGEVOLATE



FAMILY

Le famiglie e i gruppi di amici sono il vero cuore pulsante del PalaTrieste e questa tariffa speciale è dedicata proprio a loro, che rendono la casa del basket della città un posto speciale. Per questo la società riconosce una riduzione del 10% sui singoli abbonamenti ai gruppi di almeno 3 persone fino ad un massimo di 5 persone, di cui almeno una maggiorenne, che acquisteranno i tagliandi stagionali nel medesimo SETTORE. La Promo Family è cumulabile con le scontistiche già previste per gli UNDER18 e UNDER12, mentre non sarà cumulabile con la Promo SuperHero.

SUPERHERO

Per dare un segno concreto di apprezzamento verso coloro che nella nostra comunità mettono ogni giorno a repentaglio la propria incolumità per gli altri e che quotidianamente si impegnano per salvare le vite, Pallacanestro Trieste riconoscerà uno sconto del 10% sul prezzo dell’abbonamento a medici, infermieri, paramedici ed operatori socio-sanitari, vigili del fuoco, militari, forze dell’ ordine, forze armate, assistenti sociali, operatori delle pubbliche assistenze, protezione civile e tutti i volontari regolarmente iscritti al registro dei volontari appartenente al proprio ente del terzo settore. Per ottenere questo sconto dovrà essere esibito un documento che attesti l’appartenenza a uno di questi gruppi nel momento dell’acquisto dell’abbonamento.

UNDER18 e UNDER12

Tutti i tifosi nati tra il 2011 e il 2006 (Under18) e nati tra il 2018 e il 2012 (Under12) potranno usufruire di uno sconto dedicato.

UNDER5

Resta valida la gratuità per l’ingresso in palazzetto dei mini-tifosi U5, nati dal 2019. Per gli UNDER5 dovrà comunque essere ritirato un tagliando in biglietteria.

UNIVERSITARI

Come in tutto il corso della stagione scorsa, i tifosi e gli appassionati iscritti a una qualsiasi Università potranno beneficiare dell’abbonamento e di una tariffa a loro dedicata nella “University Section” del PalaTrieste, esibendo il libretto che attesti l’iscrizione a una qualsiasi facoltà.

ASD e SCUOLE

Durante la prossima stagione, alle A.S.D. e alle scuole del territorio sarà destinata la possibilità di sottoscrivere l’abbonamento a tariffa agevolata nel settore DISTINTI S1. Resta valida anche la possibilità di acquistare i biglietti per le singole partite a prezzo agevolato per A.S.D. e scuole, previo contatto con l’area Ticketing, nel settore S1 fino a esaurimento posti. Da settembre tutte le società o gli istituti scolastici che vorranno aderire dovranno inviare una richiesta di informazioni alla mail ticketing@pallacanestrotrieste.it.

Sarà premura dell’area Ticketing informare tramite e-mail con tutte le informazioni dettagliate.

SETTORE GIOVANILE

A partire da settembre, anche i ragazzi del settore giovanile biancorosso potranno sottoscrivere l’abbonamento a tariffa agevolata.

L’area Ticketing informerà direttamente il Settore Giovanile tramite e-mail fornendo tutte le informazioni utili per l’acquisto degli abbonamenti.

LA “VISUAL IDENTITY” DEL MOVIMENTO

A livello di identità visiva si è scelto di tradurre nelle grafiche per questa stagione l’idea della forza del movimento. I significati associati al concetto di movimento includono l’evoluzione, il progresso, l’imprevedibilità, la velocità.

Ne sono un esempio le grafiche per il lancio di questa campagna abbonamenti e le prime creatività utilizzate nell’annuncio dei giocatori. Il testo, che in questa stagione diventa anche graziato e assume un ruolo centrale, viene dinamicamente integrato per arricchire e rafforzare il messaggio.

Questo approccio crea un’immagine coordinata moderna e facilmente riconoscibile, in grado di comunicare efficacemente gli obiettivi della Pallacanestro Trieste per la prossima stagione.