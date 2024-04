Playoff Serie A2, Trieste parte con il piede sbagliato: sconfitta in Lombardia in Gara 1

La CLV-Limonta Costa Masnaga piega con il punteggio di 85-68 la Futurosa iVision Trieste.

LA PARTITA

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa LBF) - In seguito ad un inizio equilibrato, le padrone di casa scrivono un parziale di 9-2 che le porta avanti di due possessi, le giuliane però non stanno a guardare e tornano sul -1 pochi possessi dopo; nei minuti successivi è un botta e risposta ad animare la partita con il primo quarto che si chiude sul 18-18.

Un break di 8-2 mette le lombarde sul +6, Trieste prova a rinsavire ma la tripla di Costa Masnaga è il preludio ad un parziale di 7-0 che vale il massimo vantaggio sul 36-24; la Futurosa non accusa il colpo e successivamente dimezza quasi lo svantaggio arrivando sul -7, tuttavia l'ultima parola spetta alle padrone di casa che realizzano i punti del 47-35 alla fine del primo tempo.

Nella ripresa le ospiti alzano la testa e sognano la rimonta: inizialmente il tentativo iniziale viene rispedito al mittente, ma quello successivo porta le triestine sul -5 a poco più di 3' dalla mezz'ora; i tiri a cronometro fermo danno il via alla CLV per un parziale di 11-1 utile per portarsi sul 70-55 dopo trenta minuti di gioco.

I 6' del quarto periodo sono tutti a tinte triestine, le ospiti infatti firmano un parziale di 2-9 per tornare sul -8; le padrone di casa tuttavia hanno più energie avendo potuto gestire il vantaggio, così negli ultimi 120” costruiscono un break di 9-2 che chiude la gara sull'85-68 finale.

IL TABELLINO

CLV-Limonta Costa Masnaga - Futurosa Trieste iVision 85 – 68 (1-0)

