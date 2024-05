Playoff Serie A2, Trieste perde gara 3 e saluta la competizione

Nella terza partita dei quarti playoff, Futurosa non riesce nell’impresa: passa meritatamente Costa Masnaga, che nel momento decisivo del match e della serie mostra maggiore lucidità, profondità ed esperienza.

La partita si chiude con un divario che non rispecchia l’andamento del match e punisce eccessivamente le #F che anche ieri hanno disputato un ottimo incontro, finché le gambe hanno tenuto.

Giù il cappello quindi davanti alla compagine di Mura, che tiene il match in equilibrio fino all’inizio del terzo quarto: venticinque minuti di partita tirata, fino al 44-43 a metà del terzo quarto.

Il quarto fallo di Miccoli e alcuni errori difensivi aprono la strada a Costa che scava un primo solco e scappa via: approfittando delle scarse energie rimaste alle rosanero, le brianzole azzannano la partita che si chiude in pochi minuti.

COACH MURA: ABBIAMO DISPUTATO UN'ANNATA ECCEZIONALE

Andrea Mura: “Fino a metà del terzo quarto abbiamo fatto esattamente la partita che volevamo, con il match in parità però Costa è stata bravissima ad approfittare di un paio di nostri errori e noi non abbiamo avuto più la forza per rientrare. A quel punto ci siamo fermate, muovendo la palla solo perimetralmente e non riuscendo più ad attaccare i loro cambi difensivi.”

Il divario finale è però troppo ampio: “Negli ultimi minuti il solco si è ampliato clamorosamente, forse in maniera ingiusta, ma questo dimostra la differenza di profondità che c’è oggi tra le due squadre. Questo è un dato di fatto innegabile.”

Si chiude una stagione davvero superlativa: “Abbiamo disputato un’annata veramente eccezionale di cui possiamo essere orgogliosi tutti. Ci siamo salutati con la grande vittoria di giovedì davanti nostro pubblico, una vera festa per squadra, società e tifosi; dobbiamo tutti ricordare quel match, per ripartire con lo spirito giusto per la costruzione della prossima stagione”.

Godendosi la convinzione e la consapevolezza di aver fatto una super stagione, la società potrà ora fare tutti i bilanci del caso e iniziare a costruire con entusiasmo la nuova stagione, dopo aver gettato solide basi in quella appena conclusa.

IL TABELLINO

Costa Masnaga -Futurosa Ivision 84-52 (23-16, 41-34, 61-46)



LIMONTA COSTA MASNAGA : Ravelli 10, Caloro 10, N'guessan 13, Allievi 19, Tibè 6. Osazuwa 13, Bernardi, Piatti 3, Pappalardo 7, Cibinetto 3, Gorini, Razzoli. All. Andreoli.



FUTUROSA iVISION : Sammartini 13, Lombardi 3, Ostojic 6, Camporeale 4, Miccoli 20. Carini, Collovati, Leghissa 6, Cressati. Ne: Tempia, Rosset. All. Mura.