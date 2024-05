Playoff Serie A2, Trieste vince in casa e trascina la sfida alla bella

La Futurosa iVision Trieste batte 74-69 la CLV-Limonta Costa Masnaga rimandando ogni discorso qualificazione a Gara-3.

LA PARTITA

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa LBF) - Le giuliane tengono alti fin da subito i giri del motore registrando un parziale di 8-2, le ospiti però ci mettono poco a prendere in mano la situazione e andare avanti 8-10 sessanta secondi più tardi; i tiri a cronometro fermo tengono in pieno equilibrio la gara finché Costa Masnaga con una tripla non si porta ad un possesso pieno di vantaggio, ma Trieste non accusa il colpo e con un break chiude sul 17-15 il primo quarto.

La bomba messa a referto in apertura di secondo quarto lancia le padrone di casa sul +5, le lombarde tuttavia sono già pronte a dettare le proprie idee di gioco e ci riescono quando firmano un parziale di 0-7 che vale il sorpasso; la Futurosa non impiega molto per riprendere la testa della corsa, annullando anche un tiro da dietro l'arco della CLV utilizzando la stessa arma, ma nei minuti conclusivi sono proprio le ospiti a costruire un parziale di 2-10 che porta le due squadre negli spogliatoi sul 32-38.

È una tripla di Costa Masnaga a rompere gli indugi nella ripresa, le triestine rispondono colpo su colpo alle iniziative delle avversarie infliggendo un parziale di 8-2 che le porta ad un solo possesso di distanza; successivamente, i tiri dalla lunetta aiutano la Futurosa iVision a passare sul 48-47 a 3' dalla mezz'ora, da qui ne scaturisce un nuovo botta e risposta che però dà ragione alle lombarde, le quali con una tripla segnata a 90” dalla fine del terzo quarto sigillano il punteggio sul 51-55.

Trieste prova a dettare il proprio ritmo per riportarsi avanti, ma la CLV scrive un parziale di 2-11 che sembra chiudere definitivamente i giochi; alle lombarde però si spegne completamente la luce, questo diventa un assist vincente per le giuliane che con un parziale terrificante di 17-1 ribaltano la partita e portano a casa Gara-2 chiudendo le ostilità sul 74-69.

Inarrestabile il duo composto da Miccoli (28 punti e 11 rimbalzi) e Sammartini (27 punti e 9 rimbalzi) che trascina la Futurosa iVision Trieste alla vittoria; alla CLV-Limonta Costa Masnaga non bastano le prove di Allievi (13 punti, 8 rimbalzi e 2 recuperi), Ravelli (13 punti) e Pappalardo (10 punti e 9 rimbalzi).

IL TABELLINO

Futurosa Trieste iVision - CLV-Limonta Costa Masnaga 74 - 69 (17-15, 32-38, 51-55, 74-69)



FUTUROSA TRIESTE IVISION: Collovati, Visintin NE, Messina NE, Briganti NE, Rosset NE, Ostojic* 9 (3/9, 0/2), Miccoli* 28 (12/17 da 2), Leghissa 1 (0/2 da 2), Sammartini* 27 (6/11, 3/5), Lombardi*, Camporeale* 6 (2/5 da 3), Carini 3 (1/2, 0/2) Allenatore: Mura A.

Tiri da 2: 22/43 - Tiri da 3: 5/14 - Tiri Liberi: 15/22 - Rimbalzi: 40 7+33 (Miccoli 11) - Assist: 6 (Ostojic 2) - Palle Recuperate: 6 (Miccoli 2) - Palle Perse: 13 (Ostojic 6)

CLV-LIMONTA COSTA MASNAGA: Ravelli* 13 (2/4, 3/10), Osazuwa 8 (4/7 da 2), Caloro 9 (3/3, 1/6), Gorini, Piatti* 5 (2/4 da 2), N'Guessan 3 (1/1 da 3), Allievi* 13 (3/10, 0/1), Bernardi* 8 (2/7, 1/3), Pappalardo 10 (3/5, 1/3), Tibè* Allenatore: Andreoli L.

Tiri da 2: 19/42 - Tiri da 3: 7/25 - Tiri Liberi: 10/15 - Rimbalzi: 39 11+28 (Pappalardo 9) - Assist: 2 (Piatti 1) - Palle Recuperate: 7 (Allievi 2) - Palle Perse: 13 (Allievi 6)

Arbitri: Tognazzo H., Foschini M.