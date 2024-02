Trieste fa sul serio, l'undicesima vittoria la porta a ridosso della vetta

Al termine di una partita combattuta, la Futurosa Trieste iVision piega l'Alperia Basket Club Bolzano per 69-61.

LA PARTITA

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa LBF) - Ritmi alti come ampiamente previsto all'Allianz Dome con le ospiti abili a sfruttare gli errori al tiro delle triestine per guadagnare tre possessi di vantaggio, tuttavia il parziale di 8-0 riporta il punteggio in parità prima che i tiri a cronometro fermo aiutino Bolzano a scrivere 19-20 dopo 10' di gioco.

L'intensità non cenna a diminuire e ad inseguire sono sempre le padrone di casa, le quali finiscono spesso preda delle rapide esecuzioni altoatesine: infatti, il parziale di 0-8 fa scappare l'Alperia Basket Club sul +9, ma la Futurosa reagisce prontamente con un break che riduce il gap a soli tre punti di distanza; nei 70” precedenti all'intervallo, le ospiti trovano ancora la tripla del +6, ma l'ultima parola spetta a Trieste per il 34-38 di fine primo tempo.

La tripla in apertura è l'unica emozione dei primi 3' di terzo quarto; successivamente la gara prende una piega differente ed infatti le due squadre si scambiano cortesie rimanendo perennemente a contatto (44-46). Il punteggio torna in favore della Futurosa grazie ad un break di 6-0 che viene interrotto solo dal canestro altoatesino del 50-48 con cui si arriva alla mezz'ora.

Un altro tira e molla fa da sfondo ad un quarto periodo di grande intensità: Bolzano tiene in scia Trieste rimanendo sempre ad un solo possesso di distanza, ma lo strappo delle giuliane non tarda ad arrivare con il 9-2 che regala loro la doppia cifra di vantaggio; l'Alperia Basket Club ha un ultimo grande sussulto con sette punti consecutivi, tuttavia le energie vanno esaurendosi e questo diventa un invito a nozze per le padrone di casa che infliggono il colpo del k.o. per il 69-61 finale.

Protagonista per la Futurosa iVision è Ostojic (17 punti e 6 rimbalzi), aiutata dalle prove di Tempia (11 punti) e della capitana Carini (12 punti), oltre a quella consistente sotto le plance di Miccoli (9 punti e 11 rimbalzi); la top scorer della contesa è Schwienbacher (19 punti), seguita dal tandem Egwoh-Kotnis (entrambe a quota 12 punti)

IL TABELLINO

Futurosa Trieste iVision - Alperia Basket Club Bolzano 69 - 61 (19-20, 34-38, 50-48, 69-61)



FUTUROSA TRIESTE IVISION: Visintin, Messina NE, Briganti NE, Rosset NE, Tempia* 11 (0/2, 3/5), Ostojic* 17 (6/8, 0/5), Miccoli* 9 (3/7, 1/1), Leghissa 6 (2/6 da 2), Sammartini* 8 (1/6, 2/5), Lombardi, Camporeale* 6 (1/4, 1/5), Carini 12 (3/3, 2/5) Allenatore: Mura A.

Tiri da 2: 16/36 - Tiri da 3: 9/26 - Tiri Liberi: 10/14 - Rimbalzi: 42 11+31 (Miccoli 11) - Assist: 13 (Sammartini 5) - Palle Recuperate: 6 (Carini 3) - Palle Perse: 13 (Ostojic 4) - Cinque Falli: Miccoli



ALPERIA BASKET CLUB BOLZANO: Kotnis* 12 (3/9, 1/5), Mazzucco NE, Schwienbacher* 19 (2/4, 2/9), Rainis 3 (1/2 da 3), Giordano* 3 (0/1, 1/3), Egwoh* 12 (5/10, 0/2), Gualtieri 6 (2/4, 0/1), Vella* 6 (2/6, 0/3), Fracaro NE, Kob NE Allenatore: Sacchi R.

Tiri da 2: 14/34 - Tiri da 3: 5/25 - Tiri Liberi: 18/24 - Rimbalzi: 41 12+29 (Vella 10) - Assist: 6 (Kotnis 2) - Palle Recuperate: 6 (Vella 3) - Palle Perse: 11 (Giordano 3)