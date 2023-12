Trieste che impresa, rimonta nel finale e vince al fotofinish

Al termine di una gara spettacolare, la Futurosa #Forna Basket Trieste rimonta e batte nel finale il Martina Treviso con il punteggio di 66-67.

La partita

La cronaca (Fonte LBF) - Partono bene le ospiti con un parziale di 0-7 firmato da Sammartini (17 punti e 12 rimbalzi), Miccoli (13 punti e 8 rimbalzi) e Ostojic (22 punti); dall'altra parte Pobozy (13 punti e 7 rimbalzi) e D'Angelo ispirano la squadra per riportarsi in parità, ma è ancora il tandem Sammartini-Miccoli a riportare a due i possessi di vantaggio per la compagine giuliana.

Il primo quarto vive innumerevoli emozioni ed infatti le padrone di casa danno in mano ad Egwoh le responsabilità per ristabilire le gerarchie, tuttavia Ostojic e Tempia rispediscono al mittente l'assalto delle trevigiane; successivamente la stessa Egwoh (12 punti e 10 rimbalzi) – seguita da Vespignani (10 punti) e Pobozy – apre il parziale di 8-0 che vale il sorpasso dopo dieci minuti. Con la gara in pieno equilibrio, le rivali si danno appuntamento per un botta e risposta lungo tutto il secondo quarto.

La Futurosa prova a fuggire grazie al solito trio Sammartini-Miccoli-Ostojic, ma Amabiglia connette con due triple consecutive che valgono il 36-39 all'intervallo. Le padrone di casa partono con un piglio diverso nella ripresa, tuttavia il break di 6-0 che vale il sorpasso dura poco e Trieste si riporta avanti dopo un paio di possessi; in seguito a 3' di assenza totale di canestri, Egwoh e Sammartini ingaggiano un duello sui due lati del campo che va a premiare Treviso alla mezz'ora di gioco, anche grazie ad una difesa attenta nel limitare l'attacco ospite.

Gini, Amabiglia e Perini danno alle venete motivo di pensare già alla vittoria, però la compagine triestina non è dello stesso avviso e si riporta a +2 con i colpi di Rosset (7 punti, 7 rimbalzi e 5 assist), Miccoli e Ostojic. Nei 2' finali succede di tutto: Perini rimette avanti Treviso con i tiri a cronometro fermo, Miccoli controsorpassa con un pregevole appoggio e Pobozy mette il punteggio sul 63-63 facendo 2/2 dalla lunetta; a 20” dal termine, Sammartini può ergersi ad eroina segnando i punti del +3.

Ma Da Pozzo e Pobozy riescono ancora a pareggiarla. Infine è proprio un altro tiro dalla linea della carità – questa volta di Sammartini – a chiudere la contesa e regalare la vittoria a Trieste.

Il tabellino

Martina Treviso - Futurosa #Forna Basket Trieste 64 - 66 (24-22, 36-38, 51-47, 64-66)

