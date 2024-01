Trieste non si ferma più, in Emilia arriva la nona vittoria stagionale

La Futurosa Trieste iVision vince in volata sul parquet della Pallacanestro Vigarano conquistando l'ottava vittoria nelle ultime nove partite.

LA PARTITA

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa LBF) - Le ospiti prendono subito in mano le redini del gioco grazie al solito trio Rosset-Miccoli-Sammartini, ma Siciliano (30 punti e 5 assist) e Tintori rimediano portando le ferraresi sul -1; Miccoli (17 punti) segna un layup per provare a rilanciare Trieste, entra però in partita Cutrupi (13 punti e 12 rimbalzi) che in tandem con Siciliano regala il primo vantaggio alle padrone di casa, poi è ancora la numero 14 giuliana a centrare la retina fino al jumper di Gordon valido per la parità (14-14).

La Futurosa alza la pressione in difesa mettendo in difficoltà l'attacco casalingo e sull'altro versante trova un break di 2-6 – aperto da Camporeale (13 punti e 7 rimbalzi) e chiuso da una Miccoli in stato di grazia – per il 16-20 di fine primo quarto. Dopo 60” è Siciliano a riportare Vigarano ad un solo possesso di distanza, Ostojic e Sammartini (9 punti e 5 rimbalzi) replicano, ma Gordon – con un tiro da tre punti – accende le compagne e apre un parziale di 8-2 portato avanti da Siciliano e chiuso da Pepe.

La risposta triestina non si fa attendere ed infatti partendo dalle mani di Rosset arriva un break terrificante di 2-12 che si estende fino alla fine del quarto: Rosset (23 punti, 8 rimbalzi, 7 assist e 4 recuperi), Camporeale, Ostojic (9 punti) e Leghissa mandano la sfida all'intervallo sul 31-38. Il parziale si estende anche all'inizio della ripresa, così le ospiti si portano a +11, Minelli aiuta momentaneamente le padrone di casa ad uscire dall'impasse, tuttavia Trieste registra un altro parziale con i nomi di Camporeale, Sammartini e Miccoli per scappare via (35-51).

Nonostante la botta, le ferraresi non accusano il colpo e minuto dopo minuto si rimettono in sesto: il solito duo composto da Siciliano e Cutrupi si infiamma, segna e mette a referto un controparziale di 13-2 che riporta ricuce quasi completamente lo strappo creatosi; la tripla di Ostojic dà alla Futurosa il +8, ma Siciliano sulla sirena dice 50-56 alla mezz'ora. I primi 60” del quarto periodo vanno via grazie ad una battaglia nel tiro dalla lunetta, Vigarano non ha una reazione e questo si trasforma in un assist perfetto per Trieste che con uno 0-11 ad opera di tutto il quintetto si mette in tasca la vittoria (52-69).

Le padrone di casa hanno un ultimo sussulto lucrando altri tiri a cronometro fermo con Cutrupi e successivamente è Minelli (11 punti e 4 recuperi) a mettersi la squadra sulle spalle portandola a -10 e tenendo viva la partita; la numero 12 ferrarese e Rosset hanno un botta e risposta che però giova maggiormente alle giuliane, Cutrupi si intromette, ma Tempia con una tripla spegne ogni speranza. Nel finale, Siciliano e Rosset aggiustano il punteggio fino al 71-80 che chiude le ostilità e regala al vittoria alla Futurosa.

IL TABELLINO

Pallacanestro Vigarano - Futurosa Trieste iVision 71 - 80 (16-20, 31-38, 50-56, 71-80)



PALLACANESTRO VIGARANO: Gordon* 7 (2/6, 1/5), Conte, Tintori* 4 (2/3 da 2), Feoli, Moretti, Siciliano* 30 (10/15, 1/4), Cutrupi* 13 (4/6 da 2), Minelli 11 (4/5, 1/2), Gonzalez NE, Cavalli, Armillotta, Pepe* 6 (2/5, 0/2) Allenatore: Castelli A.

Tiri da 2: 24/41 - Tiri da 3: 3/20 - Tiri Liberi: 14/19 - Rimbalzi: 35 9+26 (Cutrupi 12) - Assist: 14 (Siciliano 5) - Palle Recuperate: 10 (Minelli 4) - Palle Perse: 14 (Siciliano 6)



FUTUROSA TRIESTE IVISION: Briganti NE, Rosset* 23 (6/8, 1/2), Tempia 6 (2/4 da 3), Ostojic* 9 (2/8, 1/3), Miccoli* 17 (8/11 da 2), Leghissa 3 (0/3, 0/1), Sammartini* 9 (3/4, 1/5), Lombardi, Camporeale* 13 (5/5, 1/5), Carini

Allenatore: Mura A.Tiri da 2: 24/40 - Tiri da 3: 6/24 - Tiri Liberi: 14/20 - Rimbalzi: 36 10+26 (Rosset 8) - Assist: 13 (Rosset 7) - Palle Recuperate: 8 (Rosset 4) - Palle Perse: 16 (Leghissa 4) - Cinque Falli: Miccoli

Arbitri: Paglialunga M., Valletta D.