E sono dieci ! Trieste batte Matelica e volta altissima in classifica

Al termine di un supplementare Futurosa iVision Trieste ha la meglio su Halley Thunder Matelica per 89-85.

LA PARTITA

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa LBF) - Una Matelica in grande difficoltà offensiva inizia il match trovando solo tre punti nei primi sette minuti di gioco e Trieste, nonostante commetta a sua volta diversi errori, ne approfitta per portarsi sul +8 (11-3). La squadra ospite prova a sbloccarsi con cinque punti consecutivi di Poggio, ma le padrone di casa rispondono con un parziale di 8-0 che le porta fino al +13 (21-8) e chiudono il quarto con 11 punti di vantaggio, sul 21-10.

Trieste fatica a segnare nei primi due minuti del secondo periodo, ma quando si sblocca con i liberi di Ostojic trova sette punti consecutivi e si porta fino al +16 (28-12), con la tripla proprio della numero 13. Matelica prova a rispondere con Sanchez, ma Trieste non consente mai alle avversarie di riavvicinarsi oltre i nove punti. Il primo tempo si chiude dunque con la squadra di casa davanti per 42-31, al termine di un secondo periodo molto equilibrato dove entrambe le formazioni segnano 21 punti.

Alla ripresa una grande Matelica dà il via alla rimonta: con un parziale di 12-23 si riporta a un solo possesso di svantaggio (54-53) e nell’azione successiva, con la tripla di Sanchez trova anche il primo vantaggio del match sul 54-56. Miccoli pareggia subito, ma è la squadra ospite a chiudere il terzo quarto davanti, sul punteggio di 57-58. Nel terzo periodo Matelica manda a bersaglio ben sei triple e chiude con 27 punti segnati in 10 minuti. Nell’ultima frazione l’intensità è altissima, con entrambe le squadre che si rispondono colpo su colpo, riprendendosi di volta in volta il comando del match.

A tre minuti dalla fine Trieste prova l’allungo e con Miccoli e Rosset prova a scappare sul +6 (74-68). Matelica però non si scompone e trova sette punti consecutivi, coronati dalla tripla di Gramaccioni che ridà alle ospiti il vantaggio (74-75) a un minuto e dieci dalla fine. Trieste è costretta al timeout, ma al rientro in campo Rosset sbaglia il tiro del potenziale controsorpasso e manda in lunetta Gramaccioni.

La numero 12 è glaciale e con un 2/2 manda Matelica a +3 (74-77) a quaranta secondi dalla fine del match. Sammartini sbaglia la tripla del potenziale pareggio, ma la squadra ospite, che ha in mano la palla della vittoria, non riesce a chiuderla. Sanchez commette infatti fallo in attacco e dall’altra parte Rosset non sbaglia, segnando la tripla del 77 pari che manda il match all’overtime. Sanchez ridà un possesso pieno di vantaggio alla sua squadra (80-83), ma Trieste risponde subito con Rosset e Sammartini che ridanno il +1 alle friulane (84-83).

Matelica non segna più ed è costretta al fallo per non far tenere palla alle avversarie: Trieste nell’ultimo minuto trova un quasi perfetto 5/6 ai liberi e con 18 secondi sul cronometro è avanti di sei lunghezze. Matelica prova a riavvicinarsi con i liberi di Kraujunaite, ma il tempo a disposizione è finito e Trieste porta a casa la vittoria per 89-85. Miccoli e Sammartini vanno entrambe in doppia doppia con almeno venti punti segnati: 26+11 per la prima, 20+10 per la seconda.

Trieste domina in area per 36-22 e trova anche una migliore percentuale realizzativa (44% contro 36% dal campo). A Matelica non bastano i 22 di Sanchez per evitare la quarta sconfitta consecutiva, che condanna le marchigiane al settimo posto in classifica. Dall’altra parte Trieste vince la sua quarta di fila e tiene il passo di Ponzano a quota 20 punti.

IL TABELLINO

Futurosa Trieste iVision - Halley Thunder Matelica 89 - 85 (21-10, 42-31, 57-58, 77-77, 89-85)



FUTUROSA TRIESTE IVISION: Visintin NE, Messina NE, Briganti NE, Rosset* 18 (5/10, 1/1), Tempia 3 (1/4 da 3), Ostojic* 13 (0/6, 3/5), Miccoli* 26 (10/18, 1/1), Leghissa, Sammartini* 20 (7/10, 0/2), Lombardi 2 (1/1, 0/1), Camporeale* 7 (1/3, 1/6), Carini

Allenatore: Mura A.

Tiri da 2: 24/49 - Tiri da 3: 7/21 - Tiri Liberi: 20/28 - Rimbalzi: 45 9+36 (Miccoli 11) - Assist: 11 (Rosset 7) - Palle Recuperate: 8 (Camporeale 4) - Palle Perse: 13 (Camporeale 4) - Cinque Falli: Ostojic



HALLEY THUNDER MATELICA: Kraujunaite* 13 (1/6, 2/2), Cabrini* 7 (2/3, 0/6), Stronati NE, Celani NE, Georgieva 7 (3/4, 0/1), Gramaccioni* 14 (0/5, 3/8), Zamparini, Poggio* 18 (6/9 da 2), Montelpare NE, Michelini NE, Offor* 4 (2/6 da 2), Sanchez 22 (1/1, 5/11)

Allenatore: Sorgentone D.

Tiri da 2: 15/34 - Tiri da 3: 10/31 - Tiri Liberi: 25/30 - Rimbalzi: 42 8+34 (Offor 8) - Assist: 7 (Kraujunaite 2) - Palle Recuperate: 4 (Kraujunaite 1) - Palle Perse: 18 (Sanchez 6)

Arbitri: Pulina S., Turello F.