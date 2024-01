Udine interrompe la serie vincente di Trieste: il derby lo vince la squadra bianconera

Brutta serata per la Futurosa iVision Trieste che cede in casa della APU Delser Crich Udine interrompendo la serie positiva di quattro vittorie consecutive. Al PalaCarnera finisce 80-66 per le bianconere.

LA PARTITA

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa LBF) - Trieste è la prima che prova a scappare sul +6 (10-16), ma poi la squadra di casa piazza un parziale di 11-0 che le ridà subito il comando del match e le permette di chiudere davanti il primo quarto (21-16).

Il divario si amplia nel secondo periodo, con Udine che trova anche la doppia cifra di vantaggio, e chiude sul 42-30. Il secondo tempo è più equilibrato in termini di parziali, e questo significa che Udine mette in tasca la vittoria difendendo bene il proprio vantaggio.

Trieste non riesce mai a riavvicinarsi concretamente e la squadra di casa tocca il massimo vantaggio sul +17 (51-34), per poi chiudere sul punteggio di 80-66. Katshitshi (21) e Bacchini (18) sono le migliori per Udine, che grazie a una netta vittoria a rimbalzo (44-29) trova una vittoria fondamentale che, con la sconfitta di Roseto, le permette di tornare in vetta alla classifica al pari delle abruzzesi.

IL TABELLINO

W.APU Delser Crich Udine - Futurosa Trieste iVision 80 - 66 (21-16, 42-30, 62-50, 80-66)



W.APU DELSER CRICH UDINE: Codolo, Ceppellotti* 2 (1/3, 0/1), Bovenzi* 8 (2/7, 0/2), Bacchini* 18 (3/7, 3/5), Katshitshi* 21 (10/12 da 2), Shash*, Cancelli 16 (8/9 da 2), Bianchi 3 (0/1, 1/2), Casella, Gregori 12 (2/6, 2/6) Allenatore: Riga M.

Tiri da 2: 26/46 - Tiri da 3: 6/16 - Tiri Liberi: 10/15 - Rimbalzi: 44 11+33 (Cancelli 12) - Assist: 20 (Bacchini 6) - Palle Recuperate: 7 (Bovenzi 3) - Palle Perse: 16 (Gregori 4)



FUTUROSA TRIESTE IVISION: Visintin NE, Messina NE, Briganti NE, Rosset* 18 (6/9, 0/2), Tempia 5 (1/1, 1/2), Ostojic* 18 (5/12, 2/6), Miccoli* 12 (6/12, 0/1), Leghissa, Sammartini* 7 (2/4, 1/1), Lombardi, Camporeale* 6 (2/6, 0/6), Carini

Allenatore: Mura A.

Tiri da 2: 22/45 - Tiri da 3: 4/21 - Tiri Liberi: 10/11 - Rimbalzi: 29 7+22 (Ostojic 6) - Assist: 15 (Ostojic 4) - Palle Recuperate: 11 (Rosset 4) - Palle Perse: 11 (Tempia 4) - Cinque Falli: Miccoli

Arbitri: Castellano V., Purrone A.