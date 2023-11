Trieste, bella vittoria esterna nel derby: la cronaca e il tabellino

Squadra in casa AS Vicenza

Nel posticipo del Girone B del campionato di Serie A2 di basket femminile arriva un’altra sconfitta per la Velcofin Interlocks Vicenza, che perde in casa nel derby contro la Futurosa #Forna Basket Trieste per 56-73. Con questa sconfitta Vicenza rimane ferma a zero punti in classifica, mentre Trieste sale a quota sei punti.

La partita

Dopo un primo equilibrio iniziale (2-2), Trieste prende subito il largo con un parziale di 4-17 (7 punti di Miccoli) che la porta fino al +13 (6-19). Grazie a un controparziale di 10-3, Vicenza si riavvicina fino al -6 ed è su questa distanza che si chiude il primo periodo (18-24).

Nella seconda frazione le venete provano ancora ad avvicinarsi e arrivano fino al -1 (30-31), ma non riescono mai a trovare il vantaggio, andando all’intervallo lungo sotto di 3 (33-36). Trieste torna in campo dopo l’intervallo lungo con un parziale di 2-12 che le permette di staccare di nuovo le padrone di casa, toccando quello che fino a quel momento è il massimo vantaggio sul +15 (39-54) grazie ai due punti di Sammartini.

Da quel momento in poi per la squadra ospite si apre una frazione di pura gestione, dato che a Vicenza non viene più lasciata la possibilità di recuperare: dopo aver toccato anche il +21 (46-67) il match si chiude sul 56-73. La doppia doppia da 16 punti e 10 rimbalzi di Belosevic non basta a Vicenza, che non sfrutta i 19 punti di Assentato.

Doppia doppia per Sammartini in casa Trieste (13+14 rimbalzi), con anche Miccoli (19) Ostojic (13) e Rosset (16) in doppia cifra. 15 palle perse per entrambe le squadre, ma è Trieste che le capitalizza meglio: 29 i punti conquistati da questi errori per le friulane, solo 12 per le venete.

Il tabellino

Velcofin Interlocks Vicenza - Futurosa #Forna Basket Trieste 56 - 73 (18-24, 33-36, 43-56, 56-73)



VELCOFIN INTERLOCKS VICENZA: Belosevic* 16 (7/13, 0/1), Togliani*, Bevolo 2 (1/2, 0/1), Fontana, Sturma NE, Pellegrini* 4 (0/4, 1/4), Assentato* 19 (3/9, 3/6), Peserico* 2 (1/7 da 2), Reschiglian NE, Valente NE, Ruffo 4 (2/4 da 2), Vitari 9 (3/4, 1/2) Allenatore: Rebellato C.

Tiri da 2: 17/48 - Tiri da 3: 5/18 - Tiri Liberi: 7/10 - Rimbalzi: 34 15+19 (Belosevic 10) - Assist: 15 (Fontana 5) - Palle Recuperate: 11 (Assentato 4) - Palle Perse: 20 (Peserico 6)



FUTUROSA #FORNA BASKET TRIESTE: Visintin, Briganti, Rosset* 16 (3/5, 1/3), Tempia 5 (1/2, 1/2), Ostojic* 13 (5/6, 1/3), Miccoli* 19 (7/12, 0/1), Leghissa 1 (0/1 da 2), Sammartini* 13 (6/6, 0/3), Lombardi NE, Camporeale* 2 (0/5 da 3), Carini 4 (2/3 da 2) Allenatore: Mura A.

Tiri da 2: 24/35 - Tiri da 3: 3/18 - Tiri Liberi: 16/22 - Rimbalzi: 40 10+30 (Sammartini 14) - Assist: 10 (Rosset 5) - Palle Recuperate: 10 (Miccoli 3) - Palle Perse: 20 (Rosset 4)



Arbitri: Quadrelli D., Di Luzio F.