Super Trieste, nel derby con i veneti arriva una nuova vittoria

Un match senza storia quello tra Futurosa #Forna Basket Trieste ed Ecodem Alpo, con le padrone di casa che portano a casa i due punti grazie alla vittoria per 75-68.

La partita

La cronaca (Ufficio Stampa LBF) - Trieste inizia subito con il piede giusto, segnando 8 punti in meno di due minuti e mezzo e portandosi sull’8-1 grazie ai canestri di Miccoli e Camporeale. Alpo prova a riavvicinarsi con Turel e Parmesani, ma le friulane piazzano di nuovo un parziale di 15-4 che le porta fino al +15 su cui si chiude il primo periodo (23-9). Per i primi cinque minuti e mezzo del secondo parziale Trieste riesce a difendere il suo vantaggio e arriva a toccare anche il massimo vantaggio sul +19 (41-22) grazie al canestro di Rosset. Da quel momento in poi, però, Alpo prova a riscuotersi, e grazie ai canestri di Moriconi e Nori trova un parziale di 10-0 che le permette di chiudere il quarto sotto la doppia cifra di svantaggio, sul 41-32.

Trieste tira molto meglio delle avversarie, chiudendo i primi venti minuti con il 51% dal campo, contro il 27% delle venete, anche se perde più palloni (7-2). Miccoli e Rosset sono già in doppia cifra dopo venti minuti, con 13 punti a testa messi a referto. La numero 14, inoltre, va anche già in doppia doppia, grazie ai 13 rimbalzi catturati nei primi due quarti, che contribuiscono ai 22 punti in area contro i soli 10 di Alpo. Moriconi inaugura il terzo quarto delle venete, riportando Alpo sul -7, ma Trieste risponde con le solite Miccoli e Rosset, ritrovando la doppia cifra di vantaggio e difendendola per tutto il corso del terzo periodo.

Quattordici sono i punti che separano le due formazioni dopo trenta minuti (60-46) e a inizio quarto periodo diventano immediatamente sedici grazie ad altri due punti di Miccoli. Frustaci con due triple consecutive prova a riavvicinare Alpo fino al -10, ma Tempia risponde a sua volta con un canestro dalla lunga distanza. Dopo che Sammartini porta Trieste sul +17 a cinque minuti dalla fine Alpo prova l’ultimo assalto, segnando 11 punti in quattro minuti e riportandosi fino al -6 (71-65).

Il tempo rimasto è però troppo poco e Alpo non riesce più a riprendere le avversarie, che chiudono così sul 75-68. Rosset e Miccoli chiudono rispettivamente con 24 e 20 punti, con la seconda che raccoglie anche 19 rimbalzi, mentre ad Alpo non bastano le doppie doppie di Nori (13+13) e di Frustaci (10+10), oltre ai 18 di Moriconi.

Alpo segna solo con il 34%, perdendo anche la lotta a rimbalzo per 44 a 38 e cade in una voce statistica dove spesso è abituata a fare bene: solo 5 gli assist, a dimostrazione di come Trieste sia riuscita a inceppare per tutto il match l’ingranaggio offensivo delle venete. I 40 punti in area delle friulane contro i 18 di Alpo sono un dato molto eloquente: Trieste vince un match fondamentale in ottica playoff, mentre Alpo perde un’altra partita contro una sua diretta concorrente dopo la sconfitta contro Roseto di due settimane fa.

Il tabellino

Futurosa #Forna Basket Trieste - Ecodem Alpo 75 - 68 (23-9, 41-32, 60-46, 75-68)



FUTUROSA #FORNA BASKET TRIESTE: Visintin, Briganti NE, Rosset* 24 (7/12, 2/3), Tempia 6 (2/5 da 3), Ostojic* 6 (3/6, 0/1), Miccoli* 20 (8/12, 1/1), Leghissa, Sammartini* 11 (3/7, 1/2), Lombardi NE, Camporeale* 8 (1/1, 2/5), Carini Allenatore: Mura A.

Tiri da 2: 22/40 - Tiri da 3: 8/21 - Tiri Liberi: 7/8 - Rimbalzi: 44 8+36 (Miccoli 19) - Assist: 14 (Rosset 7) - Palle Recuperate: 7 (Miccoli 4) - Palle Perse: 10 (Rosset 3) - Cinque Falli: Carini



ECODEM ALPO: Parmesani* 8 (2/6, 1/2), Nori* 13 (5/15, 0/1), Turel* 3 (0/1, 1/6), Fiorentini NE, Rosignoli 14 (1/3, 3/8), Moriconi* 18 (4/6, 3/7), Soglia 2 (1/3 da 2), Chiaretto NE, Mancini NE, Furlani NE, Frustaci* 10 (0/7, 3/5), Pastore NE Allenatore: Soave N.

Tiri da 2: 13/41 - Tiri da 3: 11/29 - Tiri Liberi: 9/15 - Rimbalzi: 38 15+23 (Nori 13) - Assist: 5 (Parmesani 1) - Palle Recuperate: 9 (Parmesani 3) - Palle Perse: 8 (Rosignoli 3)

Arbitri: Foschini M., Di Mauro A.