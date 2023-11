Trieste che beffa, gli ospiti vincono sulla sirena

La ARAN Cucine Panthers Roseto continua la sua scalata al vertice vincendo 64-69 contro un'ostica Futurosa #Forna Basket Trieste. Botta e risposta per gran parte del primo quarto che inizialmente premia le ospiti grazie ai canestri di Obouh Fegue (18 punti), ma il parziale di 9-0 griffato quasi in solitaria da Ostojic dona il vantaggio alle giuliane.

La numero 7 di Roseto tiene a galla la squadra nonostante gli assalti di Sammartini (12 punti e 9 rimbalzi) e Rosset (15 punti), ma la prima frazione premia le padrone di casa abili a portarsi all'intervallo sul 39-37.

Nella ripresa, le abbruzzesi spingono per la rimonta: a fare la differenza è l'ingresso di Sorrentino, oltre alla presenza sotto le plance di Aispurua e le abilità sui due lati del campo di Botteghi (18 punti e 10 rimbalzi), così arriva il tanto agognato sorpasso.

La Futurosa pesca il parziale che la riporta avanti a metà del quarto periodo, ma le triple di Miccio (11 punti) e Cecili ribaltano la sfida in un finale punto a punto; nel finale le padrone di casa non riescono a trovare la retina per mandarla ai supplementari e sono costrette ad arrendersi.

Il tabellino

Futurosa #Forna Basket Trieste - ARAN Cucine Panthers Roseto 64 - 69 (22-19, 39-37, 51-56, 64-69)



FUTUROSA #FORNA BASKET TRIESTE: Visintin*, Ravalico NE, Briganti NE, Rosset* 15 (4/8, 0/2), Ostojic 9 (3/6, 0/2), Miccoli* 7 (3/9, 0/1), Leghissa 4 (1/2 da 2), Sammartini* 12 (1/5, 2/4), Lombardi 9 (3/4 da 3), Camporeale* 8 (1/1, 2/10), Carini Allenatore: Mura A.

Tiri da 2: 13/34 - Tiri da 3: 7/26 - Tiri Liberi: 17/24 - Rimbalzi: 42 11+31 (Miccoli 10) - Assist: 9 (Visintin 2) - Palle Recuperate: 5 (Rosset 2) - Palle Perse: 8 (Camporeale 3) - Cinque Falli: Carini



ARAN CUCINE PANTHERS ROSETO: Aispurua* 8 (0/2, 2/5), Resemini, Botteghi* 18 (1/9, 3/7), Sorrentino 9 (2/9, 1/3), Obouh Fegue* 18 (9/13 da 2), Cecili* 3 (0/1, 1/6), Miccio* 11 (1/3, 3/8), Bardare', Mattera 2 (1/4 da 2), Ugiagbe NE Allenatore: Padovano M.

Tiri da 2: 14/41 - Tiri da 3: 10/29 - Tiri Liberi: 11/15 - Rimbalzi: 47 15+32 (Aispurua 12) - Assist: 7 (Botteghi 4) - Palle Recuperate: 6 (Miccio 2) - Palle Perse: 8 (Squadra 2) - Cinque Falli: Aispurua, Mattera

Arbitri: Tognazzo H., Gallo S.