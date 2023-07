Futurosa Trieste, scelta la nuova straniera: è un talento croato richiestissima sul mercato

Marta Ostojic, giovane e talentuosa croata classe 2003, uno dei più promettenti prospetti del basket di oltre confine, sarà la nuova straniera in maglia Futurosa Trieste per la stagione 2023-24.

Guardia dal gran fisico, 186 centimetri di velocità e potenza, una giocatrice completa in grado di ricoprire molti ruoli in campo.

Pur giovanissima ha già esperienze nel campionato sloveno, dove ha vinto due titoli con il Celje, e negli USA, dove è stata chiamata dal college Ole Miss per un’importante esperienza di gioco e di vita.Ha concluso la scorsa stagione nella premer croata a Zagabria, con 15 punti di media in 31 minuti in campo a soli 19 anni.

Titolare fissa di tutte le giovanili croate, ha già vestito la maglia della nazionale maggiore e disputerà quest’estate l’Europeo Under 20 in Lituania. Marta era uno pezzo pregiato del mercato europeo, ha ricevuto proposte dalla Spagna e dalla Germania, oltre che dall’Est Europa, ma ha scelto Trieste.



“Ho scelto Futurosa - dichiara all'Ufficio Stampa del Club - perché mi pare che sia una società ambiziosa, con forte desiderio di crescita; mi hanno trasmesso grande entusiasmo in ogni contatto che abbiamo avuto. Poi conosco Trieste per il suo grande passato, per i grandi nomi come Tanjevic e Bodiroga”.

Marta ha scelto Trieste, l’Europa e non gli USA perché “Preferisco lo stile di vita europeo e lo stile di gioco del basket europeo: questo è il motivo per cui sono qui e non negli Stati Uniti”.

La giovane croata ha chiari in mente i suoi obiettivi di crescita: “Posso già giocare in molti ruoli e sono una giocatrice versatile ma devo ancora migliorare tatticamente e su quello lavorerò molto, come sul mio sviluppo fisico. Per me sarà un anno molto importante, la serie A italiana è un grande palcoscenico europeo, darò il massimo per far ottenere grandi risultati a questa squadra giovane, come me.”