Futurosa Trieste, storica affermazione alle Finali Nazionali giovanili

Per la prima volta nella sua giovanissima storia Futurosa Forna Basket Trieste sale sul podio delle Finali Nazionali giovanili, in questo caso nella categoria Under 15, cogliendo il frutto di un lungo e duro lavoro sul settore giovanile, che è il fulcro dell’attività societaria e il bacino da cui alimentare la squadra di serie A.

Nelle Finali di San Vincenzo le ragazze di Attruia e Messini compiono tanti piccoli capolavori, a cominciare dal girone, gestito e superato con le due vittorie contro la blasonata Geas Sesto San Giovanni e la Mercede Alghero, lasciano una partita ininfluente alla Reyer Venezia.

Portato a casa lo spareggio con Venaria Torino, le #F arrivano ai quarti di finale senza giorno di riposo contro la più fresca e titolata Firenze Basket, vincitrice della Coppa Italia di categoria e bronzo alle Finali U15 dello scorso anno. Partita in salita per 30 minuti, fiato corto ma cuore enorme per le giovanissime #F, che, sotto per l’intero incontro, trovano l’energia per piazzare un 23-6 nell’ultimo quarto, volando in semifinale contro Costa Masnaga.

Sono le lombarde, punto di riferimento assoluto a livello giovanile in Italia, a portare a casa una semifinale non bella ma molto combattuta, con le #F in parità fino alla fine del terzo quarto ma con poca energia e lucidità negli ultimi 10 minuti. È la quinta partita in 5 giorni, per alcune giocatrici addirittura l’ottava partita consecutiva (con

l’interzona U17), e la luce si spegne negli ultimi minuti contro la solidissima squadra lombarda, bestia nera di questo 2024 sia a livello giovanile che di serie A.

Resta l’ultima partita che vale il terzo posto in Italia e arriva un altro mostro sacro, il Basket Roma campione d’Italia degli ultimi due anni. Attruia “inventa” schemi difensivi che mandano in tilt le capitoline e in campo le rosanero ci credono più delle campionesse di carica: Futurosa ha più voglia di mettere le mani su quel bronzo. +15 il

finale vale uno storico e meritatissimo terzo posto nazionale, con due sole sconfitte arrivate contro la prima (Reyer) e seconda (Costa) classificate finali.



Al meritato bronzo di squadra, si aggiungono importanti riconoscimenti individuali: Giulia Muller è nel Quintetto Ideale (con una media da 17.3 punti, 11 rimbalzi, 2,3 assist e 21,3 valutazione) e Stefano Attruia è votato miglior coach delle Finali.



Ma la stagione di Futurosa non è ancora finita: domenica partenza per Roseto degli Abruzzi per le Finali Nazionali Under 17, che vedranno protagoniste molte delle giovanissime U15 vincitrici del bronzo a San Vincenzo, finali che chiuderanno quest’annata splendida per la società, ricchissima di soddisfazioni sia a livello giovanile che di prima squadra.