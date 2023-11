Trieste torna al successo, sugli scudi Lombardi in uscita dalla panchina

Squadra in casa

Due gli anticipi che hanno aperto la sesta giornata del Girone B del campionato di Serie A2 di basket femminile. Uno dei due vedeva protagoniste le ragazze della Futurosa Trieste che all'Allianz Dome - PalaRubini hanno ricevuto le Girls Ancona.E le rosanero torrnato al successo in casa con un convincente 91-85.

La partita

La cronaca (Fonte LBF) - Attacchi ispirati e percentuali alte fin dalle prime battute, ma il primo quarto fa gioire le padrone di casa grazie ai canestri di Rosset (23 punti, 7 rimbalzi e 7 assist), Miccoli (19 punti e 7 rimbalzi) e Ostojic.

Tuttavia l'ingresso di Albanelli (23 punti e 7 rimbalzi) alza l'asticella e tutta sola firma il parziale di 3-11 con cui le marchigiane mettono la freccia nel punteggio. Le giuliane provano a rispondere colpo su colpo, ma Boric (27 punti) prende il testimone da Albanelli e respinge al mittente ogni scorribanda avversaria mantenendo il vantaggio al ventesimo minuto di gioco sul 49-50.

Al ritorno dalla pausa lunga il ritmo non cenna a diminuire: ai canestri di Miccoli, Camporeale (14 punti e 5 assist) e Ostojic fanno fronte quelli di Pierdicca (17 punti e 6 rimbalzi) e Albanelli per il parziale di 19-19 con cui si conclude il terzo quarto.

L'inizio dell'ultimo periodo però è un incubo per Ancona che viene seppellita dal break di 16-1 iniziato e concluso da Rosset, la quale mette praticamente in ghiaccio la partita. La reazione ospite è volenterosa, ma vana poiché il -14 diventa insormontabile da recuperare con meno di 120” sul cronometro e così la Basket Girls è costretta ad arrendersi.

Da sottolineare la prova di Lombardi in uscita dalla panchina (11 punti) e il grande sforzo di Mataloni (10 punti, 9 assist e 7 rimbalzi); inoltre il dato delle palle perse (8-18) è stato un ago della bilancia non da poco per quanto riguarda l'esito finale dell'incontro.

Il tabellino

Futurosa #Forna Basket Trieste - Basket Girls Ancona 91 - 85 (25-20, 49-50, 68-69, 91-85)

FUTUROSA #FORNA BASKET TRIESTE: Visintin 3 (0/1, 1/1), Ravalico, Briganti NE, Rosset* 23 (7/8, 2/3), Tempia NE, Ostojic* 9 (1/9, 1/3), Miccoli* 19 (8/18 da 2), Leghissa 4 (2/2 da 2), Sammartini* 8 (3/8 da 2), Lombardi 11 (1/3, 3/5), Camporeale* 14 (2/4, 3/4), Carini NE

Allenatore: Mura A.

Tiri da 2: 24/53 - Tiri da 3: 10/16 - Tiri Liberi: 13/16 - Rimbalzi: 39 7+32 (Sammartini 8) - Assist: 18 (Rosset 7) - Palle Recuperate: 13 (Miccoli 5) - Palle Perse: 8 (Rosset 4)

BASKET GIRLS ANCONA: Pierdicca* 17 (3/9, 3/3), Baldetti, Francia* 4 (1/2 da 2), Pelizzari 3 (1/2 da 3), Bona NE, Mataloni* 10 (1/3, 2/5), Albanelli 23 (3/5, 5/8), Carloni NE, Yusuf NE, Maroglio*, Malintoppi 1 (0/2 da 2), Boric* 27 (3/6, 7/11)

Allenatore: Paolasini L.

Tiri da 2: 11/29 - Tiri da 3: 18/32 - Tiri Liberi: 9/12 - Rimbalzi: 32 3+29 (Mataloni 7) - Assist: 15 (Mataloni 9) - Palle Recuperate: 2 (Francia 1) - Palle Perse: 18 (Mataloni 4)

Arbitri: Biondi M., Rizzi A.