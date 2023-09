Sabato 30 la presentazione delle squadre biancorosse per la stagione 2023-2024

Entra nel vivo la settimana della Pallacanestro Trieste, con due appuntamenti dedicati ai tifosi e a tutto il mondo biancorosso. All’orizzonte il già annunciato “FAN APPRECIATION DAY” di giovedì 28 dalle 17:50, che permetterà ai tifosi di assistere all’allenamento della squadra e incontrare i giocatori.

Sabato 30 si terrà invece la presentazione ufficiale di tutte le formazioni biancorosse, in uno speciale evento aperto al pubblico, che si concluderà alle 20:00 con l’importante asta benefica co-organizzata con l’Associazione #IoTifoSveva, un’iniziativa che da anni trova nel pubblico triestino grande calore e partecipazione.

L’appuntamento per i tifosi e gli appassionati biancorossi è alle 17:30 all’ingresso del PalaTrieste in via Miani 5/1, con l’apertura dello spazio Food and Beverage adiacente al palazzetto, dietro alla Curva Nord, in cui i tifosi potranno degustare menu speciali e ascoltare la musica del dj set di Radio Punto Zero.

La presentazione delle formazioni biancorosse si terrà all’interno del palazzetto. Inizio alle 18:30 con gli interventi istituzionali e a seguire la “sfilata” biancorossa: verranno presentate la Prima Squadra di coach Christian, Futurosa, Minibasket Tecnocasa, la formazione di Serie C e tutto il Settore Giovanile.

Il 30 settembre è inoltre una data importante per tutta Trieste. Ricorre infatti un anniversario da ricordare, nel nome di “Sveva”: la piccola guerriera triestina che ha animato il mondo del basket e della beneficenza in questi ultimi anni torna a farsi sentire in maniera concreta con un evento a cui tutti gli appassionati sono invitati a partecipare.

Alle ore 20:00 inizierà l’asta benefica dell’Associazione #IoTifoSveva, storicamente al fianco dei biancorossi. I proventi derivati dalla vendita delle maglie da gioco dello scorso campionato - insieme ad altri fantastici memorabilia - andranno a sostenere le iniziative dell’Associazione.

Sulla scia del primo “FAN APPRECIATION DAY” l’evento di sabato ha l’intento di creare connessioni più forti tra la squadra, la comunità, la città di Trieste e i nostri tifosi con la volontà di generare un'identità ed un senso di appartenenza unici tra la nostra città e la squadra. Un aspetto fondamentale per far sentire tutto il calore biancorosso in vista dell’esordio in casa nel campionato di A2, fissato per mercoledì 4 ottobre alle 20:30 con OrziBasket.