Serie A2, per gara 2 della finale Playoff il PalaTrieste apre le porte ai tifosi

In occasione della trasferta di Gara 2 della finale playoff tra Acqua San Bernardo Cantù e Pallacanestro Trieste, in programma per giovedì 6 giugno alle ore 21:00, il PalaTrieste apre le sue porte ai tifosi.

Lo scopo è quello di vivere insieme l’emozione delle Finali Playoff di Serie A2 e sostenere a distanza i biancorossi nella casa del basket triestino.

Pallacanestro Trieste invita tutti gli appassionati a radunarsi al PalaTrieste a partire dalle ore 20:15 per seguire Gara 2 sugli schermi del Wall. L’ingresso sarà gratuito e sarà un momento speciale di condivisione, dove l’energia e la passione dei nostri tifosi potranno farsi sentire anche da lontano.

Le iniziative per la finale playoff

"Ti consigliamo - si legge sul sito ufficiale del club - di conservare il ticket d’ingresso che riceverai perchè potrai essere estratto per partecipare all’Halftime Show e vincere premi esclusivi targati Pallacanestro Trieste"

Durante l’evento, il bar e lo Store, situati all’ingresso principale, saranno aperti. Sarà l’occasione perfetta per acquistare o ritirare la nuova T-Shirt delle Finals e vestire con orgoglio i nostri colori prima della sfida casalinga di Gara 3.Chi la avesse acquistata online dovrà esibire la prova d’acquisto stampata o direttamente sul proprio smartphone.

Continua inoltre l’iniziativa di charity Triple di Cuore. I tifosi troveranno delle urne per contribuire alle cause sostenute dal club biancorosso nel progetto.

"Vi aspettiamo numerosi - conclude il post - per vivere insieme una serata di emozioni e dimostrare ancora una volta quanto sia grande il cuore dei tifosi triestini!"