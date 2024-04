Trieste sugli scudi, le ragazze approdano alle Final Four della WABA League

Per la Under 15 Futurosa è arrivato il momento delle Final Four della WABA League– Women’s Adriatic Basketball Associaton - il torneo internazionale itinerante a 12 squadre, in rappresentanza di 6 diversi paesi dall’area Adriatica. Le giovani #F di Stefano Attruia si sono guadagnate le Final Four, che si disputeranno questo fine settimana a Rogaska Slatina in Slovenia.

Futurosa #Forna Basket, Reyer Venezia, Buducnost Podgorica (Montenegro) e Janina (Slovenia): queste le squadre che si contenderanno il titolo WABA U15 2024.

Sabato la prima semifinale contro la Reyer Venezia: un impegno importante per le #F, contro una squadra solida e strutturata, frutto di un’attività di selezione giovanile che la Reyer fa in tutta Italia.

Futurosa arriva a questo importante appuntamento con una squadra cresciuta nel suo vivaio e il test sarà di grande importanza anche in ottica fasi nazionali italiane.

Attruia: Raggiungere le Final Four ha dimostrato la nostra voglia di crescere

La presentazione dell’esperienza nelle parole di Stefano Attruia: “Questo periodo è stato cruciale per noi: nell’ultima fase Waba abbiamo mostrato carattere e determinazione e un buon miglioramento tecnico. Incontrare squadre internazionali di una scuola importante come quella dell'Est Europa è un'opportunità unica per misurare le nostre capacità in un contesto di alto livello. Raggiungere le Final Four ha dimostrato la nostra voglia di crescere: abbiamo raggiunto una continuità di gioco che ora dobbiamo mantenere."

Le Final Four saranno comunque un momento di crescita: “Abbiamo capito che, nonostante differenze fisiche o tecniche, possiamo competere e superare i nostri limiti. Affrontare queste sfide ci permette di prepararci per il futuro. Attendiamo con impazienza di vedere come queste esperienze influenzeranno il nostro percorso sia individuale sia, soprattutto, di squadra."