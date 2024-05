Round finale contro Cantù: ecco le date, gli orari e i biglietti

La Pallacanestro Trieste si prepara ad affrontare la sfida più importante della stagione: l’ultimo ostacolo che vale la promozione nella massima serie. I biancorossi, dopo aver battuto in semifinale la Unieuro Forlì con un altro 3 a 0 nella serie e aggiudicandosi un posto nella finale dei Playoff di Serie A2 del Tabellone Oro, incontreranno i lombardi dell’Acqua S. Bernardo Cantù.



La serie partirà con i ragazzi di Coach Christian in trasferta per Gara 1 e Gara 2, rispettivamente martedì 4 giugno alle 20:30 e giovedì 6 giugno alle 21:00. In vista di Gara 3 al PalaTrieste, in programma per lunedì 10 giugno alle ore 21:00, sarà attiva la vendita dei tagliandi con la Fase 1, che garantirà la prelazione a tutti i nostri abbonati “Rebirth” con la possibilità di confermare il proprio posto o decidere di cambiarlo con uno di quelli disponibili nel momento dell’acquisto.

LE DATE DELLA SFIDA CHE VALE LA PROMOZIONE IN LBA

GARA 1 Martedì 4 giugno alle 20:30 - Acqua San Bernardo Cantù- Pallacanestro Trieste (PalaFitLene Desio)⁣⁣

GARA 2 Gio 6 giugno alle 21:00 - Acqua San Bernardo Cantù- Pallacanestro Trieste (PalaFitLene Desio)⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣

GARA 3 Lun 10 giugno alle 21:00 - ⁣⁣⁣⁣Pallacanestro Trieste-Acqua San Bernardo Cantù - (PalaTrieste)

EVENTUALE GARA Mer 12 giugno alle 21:00 - Pallacanestro Trieste-Acqua San Bernardo Cantù - (PalaTrieste) ⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣

EVENTUALE GARA 5 Sab 15 giugno alle 21:00 - Acqua San Bernardo Cantù- Pallacanestro Trieste (PalaFitLene Desio)

I BIGLIETTI PER LA FINALE

A partire da mercoledì 29 maggio, sarà possibile acquistare i biglietti online al seguente link https://pallacanestrotrieste.vivaticket.it/. Sarà sufficiente premere il tasto PRELAZIONE e inserire il codice TLITE.



Sempre mercoledì 29 maggio, partirà la vendita nella biglietteria fisica all’interno del PalaTrieste e nella filiale BCC Venezia Giulia di via Roma 18. Di seguito, gli orari di apertura:



BIGLIETTERIA INTERNA PALATRIESTE (atrio ingresso VIP Via Ercole Miani 5/1)

Mercoledì 29/05/2024: ore 10.30 – 13.30 e 16.00 – 19.30

Giovedì 30/05/2024: ore 10.30 – 13.30 e 16.00 – 19.30

Venerdì 31/05/2024: ore 10.30 – 13.30 e 16.00 – 19.30

Sabato 1/06/2024: attiva la vendita online

Domenica 2/06/2024: attiva la vendita online

SPORTELLO BCC (Via Roma 18):

Mercoledì 29/05/2024: ore 10.30 – 13.30

Giovedì 30/05/2024: ore 10.30 – 13.30

Venerdì 31/05/2024: ore 10.30 – 13.30

In questa prima fase, tutti gli abbonati "Rebirth" potranno confermare il posto occupato durante la stagione regolare oppure cambiarlo e scegliere uno dei posti disponibili al momento dell'acquisto.

Tutti gli abbonati che si presenteranno nei punti vendita fisici, sia al PalaTrieste sia allo sportello BCC, per confermare o cambiare il proprio posto dovranno esibire l'abbonamento stagionale 2023/2024 e un documento di identità.



Tutti gli abbonati che dovessero rientrare in una delle promozioni "Superhero o Family" per accedervi dovranno recarsi presso i punti vendita del PalaTrieste o dello sportello BCC; non potranno fare la conversione online.



Inoltre, cliccando su MODULO DI DELEGA si potrà scaricare il modulo per delegare ad un’altra persona la conferma del proprio posto e il MODULO DI RINUNCIA alla conferma del proprio posto a favore di un’altra persona per la singola gara.



LE PROMOZIONI

Oltre allo sconto del 60% dedicato agli abbonati, la Pallacanestro Trieste ha scelto di concedere altre riduzioni di prezzo a particolari categorie di tifosi e tifose. Chi, infatti, rientrerà in una delle seguenti categorie si vedrà riconosciuto un ulteriore sconto del 10%, sul prezzo già ridotto del biglietto:



FAMILY

La società vuole riconoscere un ulteriore sconto del 10% sul prezzo dei singoli biglietti ai gruppi di almeno 3 persone, di cui almeno una maggiorenne, che acquisteranno i biglietti per i Playoff. Le famiglie e i gruppi di amici sono il vero cuore pulsante del PalaTrieste e questa tariffa speciale è dedicata proprio a loro, che rendono la casa del basket della città un posto speciale.



SUPERHERO

Per dare un segno concreto di apprezzamento verso coloro che nella nostra comunità mettono ogni giorno a repentaglio la propria incolumità per gli altri e che quotidianamente si impegnano per salvare le vite, Pallacanestro Trieste riconoscerà uno sconto del 10% a medici, infermieri, paramedici ed operatori socio-sanitari, vigili del fuoco, militari, forze dell’ ordine, forze armate, assistenti sociali, operatori delle pubbliche assistenze, protezione civile e tutti i volontari regolarmente iscritti al registro dei volontari appartenente al proprio ente del terzo settore. Per ottenere questo sconto dovrà essere esibito un documento che attesti l’appartenenza a uno di questi gruppi nel momento dell’acquisto del biglietto.



UNDER18

Tutti i tifosi nati tra il 2010 e il 2005 potranno usufruire di uno sconto del 10% in aggiunta a quello già previsto nel caso si tratti di un ragazzo abbonato “Rebirth” o meno. Questo sconto può essere cumulato con la promozione “Family”.



UNDER12

Tutti i tifosi nati tra il 2017 e il 2011 potranno usufruire di uno sconto del 10% in aggiunta a quello già previsto nel caso si tratti di un ragazzo abbonato “Rebirth” o meno. Questo sconto può essere cumulato con la promozione “Family”.



UNDER5

Resta valida la gratuità per l’ingresso in palazzetto dei mini-tifosi U5, nati dal 2018. Per gli UNDER5 dovrà comunque essere ritirato un tagliando in biglietteria.



UNIVERSITARI

Come in tutto il corso della stagione i tifosi e gli appassionati iscritti a una qualsiasi Università potranno beneficiare di una tariffa a loro dedicata nella “University Section” del PalaTrieste.



ASD GIOVANILI E ISTITUTI SCOLASTICI

Prosegue inoltre il coinvolgimento di ASD giovanili e Istituti Scolastici, che potranno assistere alle sfide dei playoff a un prezzo speciale di 4€ per ogni ragazzo U18 e di 7€ per ogni accompagnatore, previa richiesta, da parte dell’Istituto o della ASD, alla mail: ticketing@pallacanestrotrieste.it.



SETTORE GIOVANILE BIANCOROSSO

Sono previste agevolazioni per i tesserati al settore giovanile biancorosso e per i loro genitori che hanno sottoscritto l’abbonamento “Rebirth”. Seguiranno ulteriori comunicazioni ai referenti dei vari gruppi.

LE TABELLE CO I PREZZI DEI SINGOLI BIGLIETTI

SETTORE INTERO SUPERHERO & FAMILY UNDER 18 FAMILY UNDER 18 UNDER 12 FAMILY UNDER 12 PRIMA FILA 82,00 € 73,00 € SUPERVIP 52,00 € 46,00 € VIP (sett. A–B–J) 30,00 € 27,00 € 27,00 € 24,00 € PARTERRE (sett. E-F-G) 17,00 € 15,00 € 15,00 € 13,00 € 6,00 € 5,00 € SILVER (sett. C-D-H-I) 14,00 € 12,00 € 12,00 € 11,00 € 5,00 € 4,00 € TRIBUNE (K-N) 9,00 € 8,00 € 8,00 € 7,00 € 3,00 € 2,00 € DISTINTI (sett. O – P – S1) 7,00 € 6,00 € 6,00 € 5,00 € 2,00 € 2,00 € UNIVERSITY SECTION (S2) 4,00 € CURVA NORD (sett. L-M) 5,00 € 4,00 € 4,00 € 3,00 € 2,00 € 2,00 € II ANELLO (sett. Q – R) 5,00 € 4,00 € 4,00 € 3,00 € 2,00 € 2,00 €

Per ulteriori informazioni scrivere al ticketing della Pallacanestro Trieste alla mail ticketing@pallacanestrotrieste.it