Trieste-Cantù, maxischermo al Rocco per Gara 3 della finale playoff

Il sold-out del PalaTrieste raggiunto in poche ore per Gara 3 della Finale Playoff, in programma per il prossimo 10 giugno alle ore 21:00, ha inevitabilmente fatto sì che moltissimi tifosi biancorossi dovessero rinunciare a vivere dal vivo una sfida irripetibile.

Per motivi di ordine pubblico inoltre non è stato possibile al club aprire ulteriori posti a ridosso del settore ospiti dell’impianto di Valmaura.

Maxischermo sotto la Curva Furlan

La richiesta di biglietti ha superato ogni aspettativa e per questo Pallacanestro Trieste ha voluto organizzare qualcosa di speciale per dare la possibilità a tutti coloro i quali fossero rimasti senza biglietto di respirare l’atmosfera del PalaTrieste da molto vicino.

Verrà infatti allestito, nel Piazzale Atleti Azzurri d’Italia, accessibile dal varco 34 dello Stadio Nereo Rocco sotto la Curva Furlan, un megaschermo che trasmetterà in live la partita che sarà giocata solo a pochi metri di distanza.

Il piazzale sarà accessibile a titolo gratuito a partire dalle ore 20:15, con il bar aperto.

I ringraziamenti al Comune di Trieste

"Uniti, verso un unico grande obiettivo - sottolinea il club in una nota - Spingiamo i ragazzi di coach Christian verso una vittoria che potrebbe avere il sapore di qualcosa di storico".

E ancora: "La società vuole inoltre ringraziare il Comune di Trieste per la tempestività dimostrata nell’accogliere le richieste per l’organizzazione di questo evento collaterale, FVG Music Live e Vigna PR, organizzatori del concerto di Max Pezzali, per la loro grande disponibilità, e i fornitori biancorossi Girba, Tecnomusic e Karsolink, senza i quali non si sarebbe potuto garantire questo servizio ai nostri tifosi".