Pallacanestro Trieste, da un derby ad un altro: al via la vendita dei biglietti

Squadra in casa

Squadra in casa Trieste

Archiviato nel migliore dei modi il derby con APU Udine con una vittoria a fil di sirena Pallacanestro Trieste si prepara ad affrontare l’altra formazione targata FVG in un’altra sfida importantissima la prossima domenica 12 novembre alle 18:00. Di fronte alla formazione biancorossa le Eagles di Cividale guidate da coach Pillastrini, reduci da una vittoria casalinga dopo un tempo supplementare con Rimini.

I tifosi che vorranno assistere alla partita potranno acquistare i biglietti in prevendita da oggi, lunedì 6 novembre, a partire dalle ore 16:00.

Questi gli orari che seguirà il ticketing biancorosso nella settimana:

Biglietteria interna (atrio ingresso principale di Via Flavia 3):

Lunedì 6/11: ore 16.00 – 19.00

Martedì 7/11: ore 16.00 – 19.00

mercoledì 8/11: ore 16.00 - 19.00

giovedì 9/11: ore 16.00 - 19.00

venerdì 10/11: ore 16.00 - 19.00

sabato 11/11: ore 10.00 - 13.00 - 16.00 - 19.00

Biglietteria esterna (botteghini di Via Flavia 3):

domenica 12/11 a partire dalle ore 16.00 e fino alla fine del secondo quarto.

Anche in occasione del derby con Cividale, Pallacanestro Trieste dà la possibilità ai suoi tifosi di acquistare i tagliandi per assistere alla partita nella filiale del suo partner BCC Venezia Giulia di Via Roma 18, con le seguenti aperture al pubblico:

BCC, via Roma 18:

Mercoledì 8/11: ore 11.00 – 15.00

Giovedì 9/11: ore 11.00 – 15.00

Venerdì 10/11: ore 11.00 – 15.00

PER LA PARTITA DI DOMENICA 12 NOVEMBRE NON È PREVISTA LA VENDITA ONLINE.

Di seguito la tabella dei prezzi per i singoli tagliandi:

SETTORE INTERO RIDOTTO UNDER 18 UNDER 12 UNDER 5 PRIMA FILA 235,00 € SUPERVIP 150,00 € VIP (sett. A–B–J) 89,00 € 80,00 € PARTERRE (sett. E-F-G ) 49,00 € 44,00 € 20,00 € SILVER (sett. C-D-H-I ) 40,00 € 36,00 € 17,00 € TRIBUNE (K-N) 27,00 € 23,00 € 11,00 € 2,00 € DISTINTI (sett. O – P – S1) 22,00 € 20,00 € 9,00 € 2,00 € UNIVERSITY SECTION (S2) 12,00 € CURVA NORD (sett. L-M) 16,00 € 14,00 € 6,00 € 2,00 € II ANELLO (sett. Q – R) 16,00 € 14,00 € 6,00 € 2,00 €