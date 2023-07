Mercato Serie A2, la Pallacanestro Trieste piazza un vero e proprio colpaccio

Ariel Filloy è un nuovo giocatore della Pallacanestro Trieste. Lo comunica il club in una nota di stampa. L'argentino, che nel suo palmarès vanta uno Scudetto, una Coppa Italia, una Eurochallenge e conquistato una promozione in Serie A, arriva a Trieste dopo aver disputato le ultime due stagioni, ai massimi livelli, con il Derthona Basket.

Ariel Filloy, nato l'11 marzo 1987 a Cordoba, inizia la sua carriera da giovanissimo in Italia, giocando prima per Porto Torres e poi per i Crabs di Rimini. Nel 2008 riceve la chiamata dell'Olimpia Milano, con cui calca per la prima volta i parquet di Serie A, per poi concludere la stagione con Cremona.

Successivamente, dopo aver iniziato la stagione con l'Olimpia Milano, si trasferisce in prestito prima a Scafati, in Legadue, e poi a Pistoia. La stagione 2011-2012 lo vede nuovamente impegnato in maglia Olimpia Milano, con un impiego medio di 9 minuti a gara.

Nell'agosto del 2012 Ariel arriva a Trieste, in Legadue, dove lascia il segno mettendo a referto oltre 13 punti di media a partita, performance che gli vale una nuova chiamata al "piano di sopra", con i colori di Reggio Emilia con cui conquista il titolo di Eurochallenge.

Dopo Reggio è nuovamente la volta di Pistoia, dove passa due stagioni prima di accasarsi alla Reyer Venezia, con cui vince il campionato italiano 2016-2017. Dopo questa stagione, si unisce alla Sidigas Avellino, raggiungendo i quarti di finale dei playoff e la finale di FIBA Europe Cup, dove la squadra è sconfitta dalla Reyer Venezia.

Prima di arrivare a Tortona gioca una stagione alla corte di coach Repesa a Pesaro, con cui disputa una finale di Coppa Italia.

Con la maglia della Nazionale italiana, Ariel Filloy ha debuttato nel 2006 con l'Under 20, vincendo poi la medaglia di bronzo agli Europei di categoria l'anno successivo. Dopo quasi dieci anni, nel 2017, ha indossato nuovamente la maglia azzurra per le qualificazioni e la fase finale dell'Eurobasket 2017.

Successivamente, ha rappresentato l'Italia nelle qualificazioni e nella fase finale della FIBA World Cup 2019.

"Ariel è ampiamente riconosciuto come un giocatore d’élite - le parole di Michael Arcieri, General Manager della Pallacanestro Trieste - un realizzatore di tiri importanti, soprattutto nei finali di partita, quando il destino del gioco è incerto. In poche parole, è un vincente. La sua capacità di giocare sia come guardia che come playmaker, essendo in grado di portare la palla con grande sicurezza, è fondamentale per il nostro roster e il nostro stile di gioco. I suoi tanti anni di esperienza in Italia e la sua leadership silenziosa forniranno grande fiducia e stabilità al nostro gruppo".