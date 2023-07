Pallacanestro Trieste, nuovo colpo di mercato: ecco l'ala per Coach Christian

È Giancarlo Ferrero il nuovo innesto della Pallacanestro Trieste di coach Jamion Christian. Lo comunica il club in una nota di stampa. L'esperta ala piemontese arriva in biancorosso dopo un matrimonio di 8 anni con la Pallacanestro Varese, dove ha saputo imporsi come leader positivo in campo e fuori.

Giancarlo Ferrero, nato a Bra in provincia di Cuneo il 29 agosto 1988, muove i primi passi nel settore giovanile della Junior Casale di Casale Monferrato. Dal 2006 al 2009 milita nelle fila di Valenza, della Virtus Siena (vincendo la Coppa Italia A Dilettanti) ed infine a Osimo, segnando una media di 20,2 punti in regular season.

Dalla stagione 2009-2010 torna a vestire la maglia di Casale raggiungendo prima una semifinale play-off e, nel campionato successivo, la prima storica promozione in Serie A del club. Dopo una parentesi nell'allora Biancoblù Bologna, nel 2012-13 torna alla Junior Casale per poi accasarsi nel 2013 alla Pallacanestro Trapani, dove diventa capitano nella stagione 2014-2015.

Nel luglio 2015 firma per la Pallacanestro Varese, società di cui diventerà negli anni leader indiscusso, disputando nel 2016 anche le Final Four di FIBA Europe Cup.

Nel corso delle stagioni successive si conferma giocatore solido e affidabile, cosa che gli vale nel 2017 la nomina a capitano della squadra lombarda. A livello di rendimento in campo la stagione migliore resta quella 2019-2020, in cui fa registrare 7,5 i punti di media in campionato.

Giancarlo veste l'azzurro nelle categorie giovanili partecipando agli Europei Under 18 del 2006 e Under 20 del 2008 per poi esordire in Nazionale maggiore nel 2009 collezionando 4 presenze e 28 punti a referto.

"Nelle ultime stagioni Gianca è stato uno dei migliori tiratori da tre punti in Italia - l'analisi del General Manager della Pallacanestro Trieste Michael Arcieri - La sua capacità di cambiare completamente l'andamento di una partita con un tiro da tre tempestivo è sorprendente. La versatilità che porta al roster, potendo giocare in entrambe le posizioni di ala, è inestimabile. La sua meritata reputazione di grande leader, compagno di squadra e ambasciatore del gioco lo precede; il suo contributo sarà visto e sentito in tutto l'ambiente".