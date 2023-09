Pallacanestro Trieste, parte la prevendita per il derby di Supercoppa

Manca poco per il primo impegno stagionale casalingo dei ragazzi di coach Christian. Dopo l’esordio in Supercoppa in trasferta con UEB Cividale (mercoledì 13 settembre, ore 20:00), i biancorossi saranno di scena davanti al proprio pubblico al PalaTrieste nel derby con APU Udine, in programma venerdì 15 alle 20:30.

Pallacanestro Trieste pensando ai suoi abbonati garantirà loro l'ingresso gratuito al match permettendogli di acquistare un biglietto aggiuntivo al prezzo simbolico di 5€. La carica del Red Wall sarà fondamentale in un match che si preannuncia infuocato fin dalle sue prime battute. Iniziare la stagione ufficiale in casa con un derby ha un fascino particolare e la spinta del pubblico sarà fondamentale per iniziare con il piede giusto come anche ricordato nell'ultima conferenza stampa da coach Christian:

“L’atmosfera del PalaTrieste è entusiasmante. Il calore che si percepisce, anche in città, attorno alla squadra è davvero unico. Sarà fondamentale per noi avere l’energia del pubblico biancorosso, vogliamo meritarci il loro tifo, vogliamo farli divertire”.

Un pensiero speciale per i tifosi arriva anche dal General Manager di Pallacanestro Trieste Michael Arcieri: “Gli abbonati sono il nostro primo pubblico e vogliamo ringraziarli per aver scelto di stare al nostro fianco in questa stagione importante per noi. Nella prima amichevole con BYU abbiamo respirato un assaggio di quell’atmosfera unica che solo il PalaTrieste sa regalare: il nostro desiderio è viverla ogni partita durante tutta la stagione”.

La vittoria del Memorial Bortoluzzi in preseason ha dato ottime indicazioni dentro e fuori il campo e all’entusiasmo biancorosso si aggiunge anche l’imminente arrivo in città di Justin Reyes, reduce dalla FIBA World Cup con la maglia di Porto Rico. Un giocatore molto atteso, che i tifosi non vedono l’ora di veder scendere in campo.

Di seguito le informazioni su prezzi, fasi di vendita e modalità d’acquisto. Maggiori dettagli sulla programmazione della biglietteria, sulle opportunità per gli abbonati e su prezzi e riduzioni sono disponibili sul sito ufficiale del club



FASI PREVENDITA E VENDITA LIBERA

I biglietti potranno essere acquistati alle biglietterie del PalaTrieste e la prevendita osserverà due fasi:

FASE 1 DI CONFERMA POSTO da lunedì 11/09 a mercoledì 13/09 riservata solo agli abbonati alla stagione 2023/2024:

- CONFERMARE il posto che andranno ad occupare nella stagione 2023/2024 ed eventualmente acquistare un biglietto aggiuntivo a € 5,00 nel medesimo settore, scegliendo tra i posti liberi al momento dell’acquisto, oppure

- SCEGLIERE un altro posto, sempre tra quelli liberi al momento dell’acquisto.

FASE 2 DI VENDITA LIBERA da giovedì 14/09 a venerdì 15/09, aperta anche ai non abbonati. In questa fase verranno messi in vendita libera i posti non confermati dagli abbonati.

L’abbonato che si presenta nella seconda fase potrà comunque ritirare l’omaggio sul suo posto, qualora ancora disponibile, oppure sceglierne un altro, ed eventualmente acquistare un biglietto aggiuntivo a € 5,00 nel medesimo settore.